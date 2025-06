YouTube no funciona: la plataforma de vídeos más popular del mundo está dando fallos

Si estabas planeando terminar la semana viendo vídeos en YouTube y no lo estás consiguiendo, tranquilo: el problema no está en tu ordenador ni en tu conexión a Internet. La plataforma de vídeos más popular del mundo está experimentando fallos en estos momentos, con varios usuarios reportando errores para acceder o reproducir contenido.

En nuestras pruebas desde España, al intentar ingresar en youtube.com, la página carga parcialmente pero no muestra miniaturas ni contenido. Lo único que aparece es el esqueleto habitual de la interfaz: bloques grises donde deberían ir los vídeos, sin imágenes, sin títulos y sin texto descriptivo. No es un fallo puntual: la interfaz directamente no funciona.

Los reportes sobre los fallos de YouTube también están apareciendo en Downdetector, una plataforma que recoge incidencias en servicios digitales a partir de las alertas de los propios usuarios. Según los datos visibles en este momento, el pico de problemas comenzó pocos minutos antes de las 20:00 (hora peninsular española), con más de 5.000 notificaciones en muy poco tiempo.





En desarrollo.

En Xataka | Hay miles de personas enganchadas a documentales de true crime en YouTube. El único problema es que están generados por IA