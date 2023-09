Vodafone abraza Android TV con un nuevo decoficador 4K HDR: estas son las diferencias con el modelo actual

Fue allá por 2017 cuando Vodafone renovó su plataforma de televisión con un decodificador 4K al que más tarde le acompañaría una versión Pro. Actualmente, conviven ambos modelos en la oferta del operador, pero pronto se sumará a ellos otra alternativa para nuevos clientes.

Se trata del primer decodificador con Android TV comercializado por Vodafone y se irá instalando progresivamente a las nuevas altas a partir de octubre. Funciona tanto por fibra como por WiFi, lo que significa que también puede usarse con Hogar 5G.

Además de ofrecer todas las ventajas de Android TV (incluyendo todas las apps de Google Play y el Asistente de Google), este nuevo deco 4K HDR destaca porque es más rápido y más pequeño que su antecesor. Vamos a verlo en detalle.

De momento, sólo para nuevos clientes

Fruto de su acuerdo con Google, Vodafone España ha presentado hoy su primer decodificador basado en Android TV, que estará disponible progresivamente para los nuevos clientes de Vodafone TV a partir de la segunda quincena de octubre.

Al igual que el equipo anterior, el nuevo deco reproduce imágenes en 4K, es compatible con HDR -como el modelo Pro actual- y dispone de todas las funciones de Vodafone TV: últimos 7 días, grabaciones en la nube, ver desde el principio, control del directo, buscador, recomendaciones personalizadas...

También lleva instaladas de serie todas las aplicaciones integradas ofrecidas por Vodafone (HBO Max, Disney+, Prime Video, Filmin, Atresplayer Premium, Eurosport...) con botones de acceso directo en el mando a HBO Max, Disney+ y Prime Video.

¿Y qué ventajas tiene este nuevo equipo? Para empezar, es más ligero y un 20% más pequeño que el modelo actual (cabe en la palma de la mano). También cuenta con más memoria: 16 GB de capacidad y 3 GB de RAM frente a 8 GB y 2 GB, respectivamente, del deco actual. Según Vodafone, además, ofrece un 50% más de velocidad de procesamiento.

Pero sin duda alguna, su principal virtud respecto a los equipos anteriores es, como decíamos, Android TV. Eso permitirá al usuario acceder a miles de aplicaciones de Google Play y utilizar el Asistente de Google para el control por voz pulsando un botón del mando a distancia.

Otra de las novedades importantes es que integra la funcionalidad Chromecast para compartir la pantalla del móvil y controlar la reproducción de vídeo desde cientos de aplicaciones móviles a la pantalla del televisor. Y estrena una nueva interfaz, por cierto.

En lo que respecta al lado medioambiental -tan de moda últimamente-, Vodafone define este nuevo deco como "sostenible" porque está fabricado con un 96% de plástico reciclado (un 85% en el mando) y su packaging está realizado en un 85% con cartón reciclado.

Este nuevo modelo con Android TV no tendrá ningún coste adicional para aquellos clientes nuevos que contraten las tarifas convergentes One Ilimitada Max, One Ilimitada Dúo Series/Family u Hogar Ilimitable. Las nuevas altas de otras tarifas podrán adquirirlo por 3 euros al mes.

También se le ofrecerá a los clientes que aún tienen decodificadores TiVo heredados de la antigua Ono. Los clientes actuales del operador, por el momento, se tendrán que conformar con su equipo actual.

Imagen de portada | Vodafone

