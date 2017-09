Twitter está duplicando el número de caracteres hasta los 280 por tweet, el cambio más radical desde su nacimiento

Sabemos que Twitter no atraviesa por su mejor momento y que necesita hacer cambios urgentes. Pero ¿esos cambios podrían ser capaces de matar una de las características clave de la plataforma? Al parecer sí.

Hace unos momentos, Jack Dorsey, CEO de Twitter, acaba de confirmar el cambio más radical en la historia de la plataforma: duplicar el límite de caracteres de 140 a 280 por tweet. Una medida que busca ayudar a que los usuarios sean más expresivos en menos tweets.

Según la compañía, una investigación les ha mostrado que entre los usuarios que tuitean en inglés hay cierta frustración al no poder expresar ideas completas en un solo Tweet, algo que también nos sucede a aquellos que lo hacemos en español. Con esto se han dado cuenta que los 140 caracteres a los que hemos estado acostumbrados por varios años, no son suficientes y ha llegado el momento de duplicarlos.

Es así como a partir de hoy algunos empezarán a ver que el límite de caracteres se incrementa hasta los 280, una característica que llegará paulatinamente a todos los usuarios. Jack menciona que hoy día sólo el 9% de los tweets incluyen exactamente 140 caracteres, y que los usuarios han optado por abrir los famosos "hilos" para expresar ideas completas. Pues con este cambio esperan solucionar el uso provisional de los hilos y aprovechar en mayor medida los nuevos 280 caracteres disponibles.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu