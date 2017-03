Lo que Twitter da, Twitter nos quita: menos "@" en el timeline y más diferencias con los clientes de terceros

Los números de Twitter no son tan públicos como los de Facebook, y unos ingresos por debajo de lo esperado y los rumores de compra hacen pensar que la red no pasa por su mejor momento. Quizás por eso los cambios y mejoras en sus apps y web se están sucediendo con más frecuencia en los últimos meses, con la consecuencia de que Twitter se distancia cada vez más de los clientes de terceros.

Ayer, tras un periodo de pruebas, las menciones dejaban de aparecer en los tweets y por tanto de ocupar caracteres en el propio tweet. Un cambio con más impacto con otros dado que se nota directamente en la interfaz, y que no hay opción de desactivar. ¿Ventaja o una desventaja frente al resto de clientes? ¿Le está saliendo bien a Twitter la limitación a terceros de las novedades?

La limitación de tokens a apps de terceros llegaba en 2012, por la que Twitter podría quitar el acceso si no se pedía permiso a partir de los 100.000 usuarios o no se respetaba lo que pasaron a ser imposiciones como la aparición del nombre completo junto al del usuario (con "@"). Esto hizo que los desarrolladores se las apañaran para seguir adelante, aunque no fue fácil incluso para pesos pesados como Tweetbot o Falcon Pro.

Las restricciones no quedaron sólo en el número de usuarios (que ya ayudó a tener un camino más despejado), sino que también tocaba las funciones disponibles para incluir en los servicios. Twitter advirtió en su blog y más en detalle en su política sobre la necesidad de autenticación y el resto de medidas tras la actualización a la versión 1.1 de la API, y en la práctica lo que hemos ido viendo es que lo que estrena la app y web oficiales no llega del todo a clientes de terceros.

Ejemplo de ello son los DMs grupales o el envío de imágenes en éstos, las encuestas o el poder añadir un GIF directamente. Los terceros actualizan en la medida de lo posible (por ejemplo, podemos insertar GIFs con Flamingo para Android), pero en ocasiones no es posible incorporar las funciones.

¿Hace esto mejores las apps oficiales? Desde luego siempre serán privilegiadas con respecto a los demás a la hora de añadir funciones nuevas, aunque la polémica ha surgido en incorporaciones puntuales que la app no ha dado opción a cambiar, como el asunto de los hilos o ésta última de la eliminación de menciones. Sobre esto último y otros cambios tenemos esta carta de TechCrunch en tono de queja o este artículo de Slate argumentando que es una mejora, y las reacciones en la red.

At this point I am using Twitter for Mac just to see the dark shit they’re going to do with it. How is this easier/better than @-replies? pic.twitter.com/Ll6DNB0I6s