Probamos Gol Mundial para ver el Mundial 2022: no es perfecta, pero merece la pena solo por su HDR

En pleno 2022, especialmente en España, ya estamos acostumbrados a pasar por caja para poder ver el fútbol. Atrás quedó la etapa del fútbol en abierto, y en esta era la pelea ya no es por el fútbol gratis, sino por al menos tener la opción de contratarlo de forma independiente, sin importar cuál sea nuestra operadora, a un precio razonable y pudiéndolo disfrutar desde cualquier dispositivo.

Por eso celebramos la llegada de DAZN a la compra de derechos de LaLiga —aunque finalmente solo con la mitad de partidos de cada jornada—, y por eso celebramos también que alguien, Mediapro, nos ofreciese todos los partidos del Mundial, del primero al último, por un precio cerrado y de pago único: 19,99 euros. El servicio se llama Gol Mundial, y es el que hemos estado probando durante estos primeros tres días de torneo.

RTVE ofrecerá el Mundial en abierto, pero no todos los partidos: "solo" los partidos que juegue España además de otros 10 partidos de fase de grupos, cuatro de octavos, dos de cuartos, las semifinales y la final. ¿Te sabe a poco y quieres una experiencia full-World-Cup? Entonces quizás te interese Gol Mundial, que tiene 44 partidos (de los 64 del Mundial) en exclusiva.

Mucho fútbol y un par de asteriscos

Gol Mundial no solo es una plataforma en la que ver todos los partidos del Mundial, sino un canal 24 horas en el que se ofrecen contenidos relacionados entre partido y partido, además de una larga colección de partidos de todos los mundiales celebrados hasta la fecha, y un apartado específico de finales de cada torneo; si bien esto también lo ofrece gratuitamente FIFA+.

Los partidos, que son el principal motivo de contratación, pueden verse desde el navegador web, iPhone y iPad, Android (teléfonos y tablets), Chromecast, Fire Stick y televisores o bien con Android TV, o bien si son LG o Samsung en modelos de 2018 en adelante. Por 60 euros más existe la opción de adquirir también un decodificador con Android TV.

La interfaz de su aplicación para iOS, tanto en la programación de la fase de grupos como en el archivo histórico y la parrilla diaria.

Una ausencia llamativa es que Gol Mundial no está disponible para el Apple TV (si bien tampoco es que sea un dispositivo con una gran cuota de mercado en España), y solo queda para sus usuarios utilizar la aplicación de su televisor, si la tiene; o enviar la imagen por AirPlay.

En mi caso tengo un televisor con Android TV, pero uso todo el tiempo el Apple TV, una simple preferencia personal por mando, interfaz e integración en el ecosistema para teclear usando el iPhone o enviar el sonido fácilmente hacia los AirPods. Así que podía o bien usar la app para Android TV, o quedarme en el Apple TV AirPlay mediante. Lo segundo no logra la máxima calidad de imagen, así que tuve que optar por lo primero.

La calidad de la retransmisión en 4K es más que correct. La calidad en el canal 1080p es muy deficiente, a la altura de un canal de la TDT que no sea en HD. Y el HDR en el 4K, diferencial.

Al acceder desde un dispositivo 4K hay dos canales para los partidos en directo, el 1080p y el 4K, convenientemente señalado. La imagen de los partidos 4K es de muy buena calidad, sobre todo teniendo en cuenta que es vídeo en streaming; pero la imagen 1080p es pésima. Quien no posea un dispositivo 4K encontrará una calidad de imagen bastante deficiente, comparable a la que obtendría con la TDT tradicional, ni siquiera la HD.

En el canal 4K en cambio la experiencia, como decíamos, es muy buena y emite a unos 8 Mbps con el códec H.265, según pruebas realizadas en un Fire Stick 4K por Genbeta, similar a lo que logra DAZN en 1080p. Hay margen de mejora pues, sobre todo teniendo conexiones de fibra óptica más que preparadas para algo superior. Netflix transmite a entre 15 y 20 Mbps, si bien juega con la ventaja de que emite contenido bajo demanda, no contenido en directo.

El HDR cobra especial protagonismo en los partidos matinales, a pleno Sol, para evitar chapuzas visuales ante un alto rango dinámico: asegúrense de tenerlo activado en sus teles. Se pueden hasta contar los hexágonos de las redes de las porterías.

Mismo instante del Marruecos vs Croacia. A la izquierda, 4K HDR. A la derecha, "Full HD" sin HDR. Se aprecia especialmente la diferencia en el detalle de la valla azul de fondo, cartelería, tono y detalle del césped...

4K HDR a la izquierda, Full HD SDR a la izquierda. El cambio de detalle en la portería es más que evidente.

Recomendamos, eso sí, aprovechar el momento para calibrar nuestro televisor y lograr una calidad de imagen óptima. Así veremos con el máximo detalle posible y la suficiente calidad incluso pancartas de aficionados o las propias expresiones y posturas de quienes están en la grada. Hasta gestos faciales de los jugadores si tenemos un panel lo suficientemente grande.

Gol Mundial también ofrece algo que muchos valoramos: la posibilidad de escoger distintas fuentes de audio: incluyen emisoras de radio para que la personalización sea la máxima posible.

La interfaz de la web de Gol Mundial.

Un matiz que disgustará a muchos es que Gol Mundial tiene publicidad entre partidos, algo asumible, pero también un muy molesto anuncio de veinte segundos, obligatorio antes de empezar a ver cualquier retransmisión desde la web. No antes de que empiece un partido, sino en el momento en que empecemos a ver un partido.

Si lo hacemos con el encuentro ya empezado corremos el riesgo de perdernos algo por esos veinte segundos de publicidad, siempre de lo mismo: una campaña del Gobierno sobre los alimentos españoles, protagonizada por los jugadores de la Selección. No nos ha aparecido este anuncio al iniciar el canal desde el televisor.

El pago, por cierto, ha de hacerse con tarjeta de débito o crédito, nada de PayPal ni otro tipo de opciones.

Ni multidispositivo ni multipantalla

Algo que no ofrece este servicio es el soporte multiusuario: los veinte euros que cuesta dan acceso a un dispositivo viendo contenido de forma simultánea, así que nada de compartir la contraseña con un amigo... salvo que nos pongamos de acuerdo para no ver el mismo partido.

Lo de no ofrecer dos dispositivos simultáneos se entiende como una cuestión de mercado, pero no ofrecer soporte multipantalla es una complicación de cara a la última jornada de la fase de grupos, donde coincidirán muchos partidos.

Puede ser comprensible la ausencia de multidispositivo por razones de mercado; cuesta más asumir que no podremos ver dos encuentros simultáneos en la última jornada de la fase de grupos

Concretamente, entre el martes 29 de noviembre y el viernes 2 de diciembre. Dieciséis partidos que se solaparán en ocho turnos con doble encuentro. En el caso de España, su partido contra Japón se jugará a la misma hora que el de sus rivales de grupo, Alemania y Costa Rica. No habrá forma de ver ambos encuentros a la vez en pantalla, algo que muchos hubiésemos agradecido y que en el caso de una OTT es técnicamente viable. Eso nos obligará a escoger solo un encuentro si queremos ver el Holanda vs Catar o el Ecuador vs Senegal. O el Irán vs EEUU frente al Gales vs Inglaterra.

La experiencia que queda es más que satisfactoria, especialmente si tenemos un televisor compatible con la aplicación sin necesidad de enviar la señal desde un teléfono o usar un dispositivo externo, y sobre todo si nuestro televisor es 4K; con ese matiz sobre la publicidad en la web y la carencia de multipantalla.

¿Merece la pena pagar 20 euros por ver el Mundial al completo y en esta calidad, cuando RTVE ya ofrece bastantes partidos cruciales además de todos los de España? Quedará al juicio de cada uno. Ahora bien, pagaría encantado por un servicio así, que no obligue a comprobar si el partido de nuestro equipo está incluido en la jornada y sin tener que comprar tarifas de fibra a precio de caviar beluga, para ver LaLiga o la Champions League durante todo el curso. Para el Mundial, tenemos algo a lo que acogernos.