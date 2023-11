Occidente sigue un paso por delante de Asia en economía digital. Sorprendentemente China y Japón van a rebufo

Solo Singapur y Corea del Sur se han abierto paso entre los diez países más prósperos del planeta si nos ceñimos a la robustez de su economía digital. Una manera sencilla de definir qué es este concepto pasa por contemplarlo como la rama de la economía que está estrechamente condicionada por la producción y el consumo de los bienes derivados de las tecnologías vinculadas a internet. Es evidente que el impacto de la red de redes en la economía de los países industrializados es muy profundo.

Lo que no es tan evidente es la razón por la que países con una economía a priori muy sólida como Japón o China no se han colado entre los diez primeros en el ranking de las mayores economías digitales que ha elaborado el Instituto Portulans, de Washington, DC (EEUU), y en el que también ha intervenido la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Para elaborar esta clasificación estas dos instituciones han analizado la economía de 134 países que representan de forma conjunta el 95% del producto interior bruto mundial.

El top 10 está encabezado por EEUU, y además de Singapur y Corea del Sur, que ocupan la segunda y la séptima posición respectivamente, recoge a Finlandia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Dinamarca, Alemania y Reino Unido. Para encontrar a España tenemos que descender hasta la vigesimosexta posición. Es interesante comprobar que siete de las diez economías digitales más prósperas son europeas, y que, como he mencionado en las primeras líneas de este artículo, un continente en desarrollo vertiginoso como Asia tan solo aporta dos países al top 10.

Japón y China ocupan en este índice las posiciones decimotercera y vigésima respectivamente, lo que además de dejarlos fuera de las diez primeras posiciones los coloca detrás de Canadá e Israel, si nos ceñimos a Japón, y por debajo de Australia, Francia, Noruega o Austria si nos fijamos en China. Este ranking resulta sorprendente si tenemos presente que el desarrollo tecnológico, científico e industrial de estos dos países asiáticos está fuera de toda duda.

Si nos ceñimos a la industria de los semiconductores, de la que hablamos con mucha frecuencia en Xataka por su indiscutible importancia, Japón aglutina empresas del calado de Tokyo Electron, Nikon, Canon o Toshiba, entre muchas otras. Y China tiene a SMIC, Huawei, Hua Hong Semiconductor, Honghu Suzhou Semiconductor Technology, Naura Technology Group o Advanced Micro-Fabrication Equipment, entre muchas otras. Y no cabe duda de que la penetración de internet en estos países es robusta. Entonces ¿cuál es el problema?

Según Fortune la excelencia tecnológica que está presente en todos los países que acaparan las diez primeras posiciones, y también en China y Japón, no es suficiente. El otro ingrediente crítico para que un país salga bien parado en esta clasificación es la penetración en la sociedad de las tecnologías de internet. Su dimensión social. Este es el desafío al que se enfrentan no solo China o Japón, sino también otros países asiáticos con un desarrollo tecnológico notable, como Malasia. En cualquier caso, estas y otras naciones de Asia pisan muy fuerte y es probable que no tarden en desplazar de las primeras posiciones de este ranking a algunos países europeos.

