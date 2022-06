Movistar Emoción aún existe en 2022, pero la gente sólo quiere deshacerse de él

Vivimos en los días del 5G, y en nuestros móviles alcanzamos tales velocidades de descarga que ya no nos importa lo que queramos abrir. Aplicaciones de gran tamaño, series, películas... cualquier persona con un plan de datos más o menos decente no tiene que preocuparse. Las operadoras no dan problemas ni sustos en las facturas por descargar muchos datos.

Pero aún hoy, en 2022, sigue existiendo un servicio que a lo mejor recordarás de aquellas épocas en las que dábamos los primeros pasos conectándonos a un internet móvil con el protocolo WAP: Movistar Emoción. Sí, sigue con nosotros en forma de vestigio de un internet que ya no existe y dejando un rastro de quejas en foros y redes sociales.

Sí, sigue vivo. No, no tiene sentido

Movistar Emoción viene de una época pre-smartphone, cuando Xataka daba sus primeros pasos y el móvil que llamaba más la atención era ese Nokia 6234 Edición David Bisbal que recientemente hemos desenterrado en nuestro programa de Twitch XTK. Las pantallas eran minúsculas, pero quien aceptase la tarifa de conexión a internet WAP se podía llegar a navegar por páginas web muy simples. Y es ahí donde entraba Emoción: ofrecía actualidad de varias temáticas a través de una web WAP y a cambio de una suscripción. En una época en la que una Wi-Fi era lo que más buscábamos, se trataba de algo más bien premium.

Con los años llegó el iPhone, el 3G, el 4G, las tabletas, las tarifas de datos móviles... tener internet en el bolsillo pasó a ser la norma. Y muchos nos olvidamos de servicios como Emoción dando por sentado que habían desaparecido, enterradas junto a otras "antiguallas" como las páginas de politonos. Pero no: Emoción sigue vivo y más o menos activo. Puedes entrar en su web oficial para comprobarlo.

El diseño de la web de Movistar Emoción es toda una ventana a cómo navegábamos por internet hace 15 años

Hay incluso un FAQ oficial, donde se define Emoción como "el portal móvil de Movistar donde vas a encontrar toda la actualidad y el entretenimiento". Se divide en ocho categorías: Noticias, Deportes, Belleza y salud, Juegos, Niños, Música, Tiempo Libre y Sexy. Ahí es donde ya se nota que no han mantenido el servicio desde hace tiempo, porque para usar el servicio recomiendan "ser cliente de Movistar y preferiblemente usar Android". El formato y diseño de la propia web también es toda una ventana a cómo navegábamos hace quince años.

En cada categoría tenemos una lista de artículos que se abren bajo un dominio específico, ya que el contenido lo proporciona un proveedor externo "supervisado por Movistar" según el soporte oficial de la operadora. Partimos de la portada en emocion.movistar.es para irnos a i-trip.es para leer artículos de viajes, serviciosdeactualidad.com para artículos sobre Deportes o comedyfactory.es para comedia.

En las portadas de esos dominios se revela el precio del servicio: 2,99 euros semanales para la sección de comedia, por ejemplo. Casi 12 euros al mes. Pero ojo que hay suscripciones que pueden llegar a los 24,2 euros. Estos importes se añaden a la factura mensual de Movistar.

Si intentamos acceder a esos artículos sin activar el servicio se nos reconduce a una página de error que también es curiosa, donde nos dice que para poder leer el artículo debemos "desactivar nuestra Wifi para poder navegar con 4G" (¿?):

¿Desactivar mi conexión Wi-Fi para poder entrar en una web?

De forma aleatoria también aparece una página en la que se nos pide los datos de cliente de Movistar para poder activar el servicio.

"Dénme de baja de este servicio"

Probablemente estarás pensando: ¿Para qué pagar esta suscripción con la de opciones que hay ahora mismo para leer noticias en la web de forma gratuita? Pues hay gente que la paga... solo que parece que en contra de su voluntad o sin darse cuenta (al menos en parte). Por Twitter podemos ver mensajes de gente que se ha quejado de cargos en sus cuentas por culpa de Emoción:

No sabía que emoción, el antiguo portal que una vez usó la tecnología de iMode, seguía existiendo. En sus condiciones de servicio veo que usan wap, otra cosa que creí muerta. Y los precios... BUF https://t.co/fHzw1f3AX6 pic.twitter.com/oovBKeF3BZ — Miguel Ángel Uriondo (@uriondo) May 22, 2021

Revisad vuestras facturas de teléfono. Es la 2ª vez que @movistar_es incluye en un móvil de mi familia cargos por supuesta suscripción a los 'servicios emoción' que nadie ha hecho conscientemente. He tenido que llamar varias veces para anularlos. Pero ¿y los que no se dan cuenta? pic.twitter.com/xBCnRUfzoy — Borja Adsuara Varela ⚖️ (@adsuara) May 22, 2021

A ver @movistar_es me encuentro 7€ de más en mi factura, la cual ya no es barata pero “estaba” contento con ella, resultando que es un servicio que no recuerdo haber contratado, noticias emoción (estamos en los 90?) investigo para dar de baja, que pida un enlace… me llega y: pic.twitter.com/OeNNSrroQ3 — zhemn (@vlfern) April 20, 2022

En los propios foros oficiales de Movistar también hay quejas, sólo hace falta echar un vistazo a la categoría "Emoción" con una petición de baja tras otra. En esos foros también se han publicado instrucciones para darte de baja de Emoción actualizadas al pasado mes de marzo, indicando el aspecto de los cargos en las facturas de la operadora y los motivos por los cuales una alta involuntaria puede haberse llevado a cabo:

"Lo más probable es que el cliente haya pulsado en alguna publicidad dentro de otras páginas al navegar con el móvil, o dentro de una aplicación móvil (un juego, una aplicación de reconocimiento de música, o de tráfico, etc.), y además de esto, el proceso pasa obligatoriamente por pulsar voluntariamente en "Activar", "Suscribir", "Aceptar”, o "Confirmar" en la página siguiente al anuncio.

Otra opción es que alguien de la familia o allegados (ej. hijos a los que dejamos el móvil para que "se entretengan") hayan podido activar estas suscripciones sin su permiso o conocimiento"

En ese mismo foro se incluyen ejemplos de lo que se usa en las páginas web y aplicaciones móviles para que los usuarios acaben inconscientemente suscritos a uno de los planes de Emoción. Todo parte del anuncio de algún juego (en la imagen de abajo hay algo del estilo Candy Crush) que te invita a entrar. En el botón 'Activar' el precio se indica justo arriba, y un texto inferior también te indica que vas a recibir cargos adicionales en la factura de Movistar.

No pocos usuarios se han quejado en los foros sobre cómo han hecho esa activación accidentalmente.

Y ahí es donde se plantea el debate: el proceso de activación es claro pero aún así es sencillo hacerlo de forma inconsciente. Emoción es entonces una fuente de ingresos que aparenta no tener demasiado sentido en 2022 tal y como está diseñado, pero que sigue siendo rentable si simplemente Movistar no hace nada. Sigue otro ejemplo de otra aplicación en el que se te ofrece comprar más monedas virtuales, transacción que se traduce en un pago real:

Desde Movistar admiten que se trata de un servicio que "surgió para otro momento", pero que sigue teniendo demanda "por parte de algunos clientes" (sin concretar qué tipo de demanda es). Afirman que "se está mejorando poco a poco, tanto los contenidos como la experiencia para el cliente".

Si eres cliente de Movistar y quieres comprobar si tienes uno de esos cargos de Emoción por accidente, en tu factura puedes comprobarlo buscando el concepto "Acceso a contenidos". Puede que en tu factura o en la de un familiar con no demasiado dominio de sus dispositivos te encuentres sorpresas.

Después de unos 15 años y una evolución meteórica de los dispositivos móviles, Emoción no tiene una raison d'être en 2022. Tarde o temprano es algo que acabará cerrando, pero debates aparte hoy en día sigue siendo una máquina del tiempo para recuperar la sensación de estar navegando por internet en el primer lustro del siglo XXI.

Esto en parte contribuye a la imagen de "desfase" tecnológico que puede tener Movistar: la de una compañía que ha estado siempre ahí y puede dar sensación de fiabilidad pero que al mismo tiempo peca de ser excesivamente burocrática en algunos de sus servicios. Busca innovar con su nueva gama de contratos MiMovistar, pero en paralelo sigue con servicios como Emoción que la siguen anclando a un pasado que para muchos lleva años extinto. Muy futurista pero muy tradicional.

