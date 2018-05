Facebook anuncia su propio "Tinder": Facebook Dating será su nueva funcionalidad para citas

El evento de desarrolladores de este año de Facebook había generado bastante expectación al tratarse de la primera aparición de Mark Zuckerberg, CEO, desde que éste compareciera ante el Congreso de EEUU por la polémica de Cambridge Analytica. Zuckerberg, consciente de ello, ha dedicado una parte importante de la presentación a resaltar dos pilares importantes del "nuevo" Facebook: la seguridad y el énfasis en que la red social sirva para mantener y construir nuevas relaciones.

Dentro de este último apartado, Facebook ha anunciado una nueva funcionalidad que habilitarán dentro de su aplicación principal: citas, en lo que ellos han llamado Facebook Dating. Se tratará de algo que el usuario puede activar (es decir, no vendrá activada por defecto) en el caso de que quiera conocer a más gente. A pesar de acceder desde la app principal, tendrá un apartado separado, con sus grupos, eventos y servicio de mensajería independientes.

Si bien no han facilitado muchos detalles sobre cómo funcionará, Zuckerberg ha explicado que, si un usuario se crea un perfil dentro de Facebook Dating (nótese que son perfiles separados), éste sólo será accesible para otros usuarios que no estén en su lista de amigos y que estén, a su vez, dentro de este mismo programa. Las sugerencias de posibles parejas serán siempre, además, personas que no sean tus amigos. A modo de curiosidad, Facebook sólo mostrará el nombre (y no el apellido) de cada persona.

¿Y cómo escogerán dichos candidatos que mostrarán como sugerencias? Tampoco han especificado demasiado, pero sí que han explicado que se basarán en las preferencias de cada persona, las cosas en común y los amigos mutuos. Además de las sugerencias que haga el algoritmo, habrá grupos a los que el usuario pueda unirse para conocer a más gente con sus intereses y también eventos en los que podrá consultar los asistentes.

Para conocer cómo funcionará a fondo todavía tendremos que esperar un poco más, ya que la fase de pruebas no empezará hasta más adelante este año.