En Estados Unidos ya hay gente viviendo de TikTok, en España la situación es (por ahora) muy distinta

TikTok es la red social del momento. Así, al menos, lo indican la enorme difusión de sus vídeos y, sobre todo, sus números: fue la aplicación más descargada del primer trimestre de 2020 en la App Store y en Google Play con 315 millones de instalaciones según datos de Sensor Tower, es la plataforma social que más creció en España en 2019, al pasar de un 3 a un 16% de uso entre las personas que utilizan redes sociales en nuestro país, según la consultora IAB Spain, y se estima que tiene unos 800 millones de usuarios activos al mes, de acuerdo con la información de la empresa de análisis de datos DataReportal.

Unas cifras que no han pasado desapercibidas para las empresas que desde hace algún tiempo apuestan por invertir en campañas de publicidad con influencers y que, según las fuentes consultadas por Xataka, ya empiezan a ver en TikTok una nueva ventana hacia sus potenciales clientes a través de sus creadores de contenido más populares.

“Nuestros tiktokers ya han trabajado con clientes de diversos sectores, como Ecovidrio, Garnier, Kaiku Caffe Latte, el neobanco Rebellion Pay o discográficas que los eligen para promocionar los temas de sus artistas”, explica Sergio Barrera, director ejecutivo de la agencia de marketing de influencia Keeper.

Sin embargo, TikTok tiene todavía poco recorrido y la inversión publicitaria en ella es pequeña en comparación con otras plataformas como Facebook o Instagram. Por lo tanto, muchos de sus creadores de contenidos más populares, con más de un millón de seguidores, aún no perciben ingresos comparables a influencers de tamaño similar de otras redes sociales.

“En España la mayoría de los tiktokers aún no viven de ello, pero todo llegará, porque muchos ya han empezado a hacer campañas y tienen una gran red de seguidores. En Estados Unidos sí los hay, como por ejemplo Charli d’Amelio, que tiene 82 millones de seguidores”, explica David Tomás, CEO de la agencia de marketing Cyberclick.

Varios tiktokers españoles consultados por Xataka confirman que los ingresos generados en la red social china son aún menores, pero también señalan que están percibiendo un aumento considerable de las marcas interesadas en TikTok en los últimos meses.

“Porcentualmente, mis ingresos mensuales de Tiktok no llegan al 1% del total, yo me mantengo con mi trabajo y hago vídeos porque me gusta. Pero pienso que en el futuro sí se podrá vivir de ello, porque poco a poco las marcas nos tienen más en cuenta, ya que la plataforma está creciendo mucho”, señala Tomás San Martín, creador de @lavidadetomas, con más de 1,6 millones de seguidores.

En términos parecidos se expresa Cristina Luengo, de la cuenta @cluengoart, con 1,6 millones de seguidores, quien señala que el crecimiento que ha experimentado TikTok en los últimos meses ha puesto el foco de las marcas en la red social china, aunque de momento los ingresos que genera en esta plataforma tampoco le dan para vivir exclusivamente de ella.

“Hasta ahora he generado ingresos con campañas publicitarias. Pero mis beneficios van más allá de eso, ya que he podido crear una pequeña comunidad de personas que siguen mi trabajo y lo apoyan, lo que me ha ayudado a tener mayor difusión y a recibir más encargos”, explica Luengo, quien usa TikTok para compartir sus obras de arte, el proceso de creación de las mismas y tutoriales de pintura.

Fondo de creadores de TikTok

Por lo tanto, de momento los influencers de TikTok en España generan ingresos pero no los suficientes como para vivir de ellos en exclusiva, algo que podría cambiar gracias, por una parte, al incremento de la popularidad de la red social, y, por otra, al lanzamiento del fondo de creadores anunciado por la compañía china en agosto y dotado con 60 millones de euros en Europa.

Con este fondo, en el que fueron incluidos tanto Luengo como San Martín antes de su lanzamiento oficial, TikTok asegura que pagará cuotas mensuales a sus usuarios más populares en función de su contenido. Desde el pasado 1 de septiembre cualquier persona con más de 10.000 seguidores, más de 10.000 visualizaciones en el último mes y que publique contenido original en la red social china puede solicitar participar en él.

No obstante, el fondo acaba de ser lanzado y ni los creadores que ya han sido incluidos en él saben cómo va a influir en sus ganancias. “En este momento es muy pronto para saber con certeza cuáles son los ingresos finales y cuánto me va a suponer en el futuro”, señala San Martín.

Los expertos coinciden en que a TikTok aún le falta mucho recorrido en España, pero vaticinan que, con el tiempo, los influencers de esta floreciente red social acabarán por vivir de sus ingresos, como ya sucede con los creadores de contenido populares en Instagram, Facebook o Snapchat.

Estados Unidos

En los Estados Unidos sí hay influencers que viven de su actividad en TikTok en exclusiva. Además de la ya mencionada Charli d’Amelio, el portal de negocios Business Insider informaba en enero de 2020 que la tiktoker @cosette podía ganar hasta 1.000 dólares por patrocinio y alrededor 2.000 dólares por cada 100.000 visitas, a los que esta creadora de contenido añadía ingresos como consultora de la red social para empresas.

“En Estados Unidos sí hay influencers de TikTok a tiempo completo, pero en España aún no. Hay marcas que todavía no han entrado porque la audiencia es muy juvenil, pero esto está empezando a cambiar. De hecho, a raíz de la COVID-19 el número de adultos que se ha registrado en esta red social ha aumentado de manera constante. Por lo tanto, en los próximos meses veremos una entrada masiva de anunciantes”, vaticina el CEO de Cyberclick.

Una percepción en la que coincide el director ejecutivo de Keeper, quien añade que en España sí hay grandes influencers de TikTok, como @TwinMelody, que pueden vivir completamente de su actividad en redes sociales, aunque en estos casos lo hacen diversificando sus fuentes de ingresos en distintas plataformas. Xataka ha intentado contactar con TwinMelody para contrastar esta información, pero no hemos obtenido respuesta.

En cuanto a las marcas interesadas en TikTok, los expertos explican que no hay muchas diferencias con otras redes sociales. David Tomás señala que los influencers de su agencia ya han trabajado con comercios electrónicos y empresas de formación, mientras que Sergio Barreda informa de que los de Keeper han hecho campañas con compañías de belleza, de reciclaje, discográficas o neobancos.

Problemas de privacidad

La irrupción de TikTok a nivel mundial no ha estado exenta de polémica. La red social china ha sido acusada por varios países de recabar datos personales de sus usuarios de una forma sospechosa y que podría violar sus políticas de privacidad nacionales. Así, Hong Kong o la India llegaron a prohibirla durante algún tiempo y Australia y Estados Unidos se han planteado recientemente tomar medidas parecidas. Entre otras cosas, los estadounidenses sospechan que la aplicación china podría estar recopilando datos de sus ciudadanos para brindárselos al Gobierno de Pekín en una acción de espionaje digital masivo.

Sean estas acusaciones ciertas o, simplemente, un capítulo más de la guerra comercial entre EEUU y China, lo cierto es que las aguas revueltas podrían perjudicar a la inversión publicitaria en TikTok.

“Todo este tema influye, porque las empresas muchas veces esperan para ver qué pasa en los Estados Unidos, pero, a mi parecer, en este caso esperar es un error. Ahora es el momento de estar en TikTok, hay que aprovechar su filón porque con muy poca inversión se puede llegar mucha gente”, señala David Tomás.