Si eres cliente de fibra de Digi y estás teniendo dificultades para conectarte a internet a lo largo de la mañana, tranquilo, no eres el único. Y la culpa no es de tu router ni de tu ordenador.

Numerosos clientes del operador rumano están reportando problemas desde diferentes partes de España. Según podemos ver en Downdetector, los informes de los usuarios muestran problemas con la banda ancha fija desde primera hora de la mañana.

Una incidencia madrugadora

Al filo de las 8 de la mañana, usuarios de diferentes ciudades españolas han comenzado a reportar problemas con la banda ancha fija de Digi. Lo han hecho a través de las redes sociales, donde el operador no ha reconocido aún que se trate de un problema generalizado.

Sin embargo, el mapa de incidencias de Downdetector muestra que la incidencia afecta a varios puntos del país, principalmente, a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga o Granada. También podemos observar que la mayoría de problemas reportados están relacionados con la banda ancha fija y con el WiFi.

Desde Xataka, nos hemos puesto en contacto con Digi para conocer el motivo y el alcance de esta incidencia. Actualizaremos el artículo con su respuesta o cuando tengamos más información al respecto.

Imagen de portada | Generada con IA

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