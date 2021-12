Cierra Subdivx: la veterana página para descargar subtítulos dice adiós ante la presión de los dueños de los derechos

Subdivx.com cerrará a finales de este 2021. Tras casi 20 años de funcionamiento, Subdivx se había convertido en una de las grandes referencias del mundo hispanohablante para descargar subtítulos de series y películas. Pero su creador ha anunciado la decisión de cerrar definitivamente el portal, explicando que no quiere seguir peleando ante los dueños de los derechos.

La web de subtítulos sigue actualmente activa, pero ya no admite nuevos registros y a finales de este año dejará de funcionar. Estos son los motivos por los que Subdivx cierra.

La explicación al cierre la proporciona 'Deif', sobrenombre con el que se conoce el administrador de Subdivx:

"Hola amigos. A nadie le gusta dar malas noticias, pero lamentablemente tengo que informarles que a fin de año, cerraremos el sitio definitivamente. Me gustaría poder mantener subdivx abierto mil años más, pero no puede ser. Los dueños de los derechos no se dan por vencidos, y seamos realistas, al final siempre ganan. Descárguense los subs mientras puedan. Gracias a todos los creadores por el aguante, fue lindo mientras duró…"