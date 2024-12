ChatGPT está caído: el chatbot de OpenAI no funciona en todo el mundo

Si este jueves después de la Navidad estás intentando usar ChatGPT y no lo consigues, no es tu ordenador o conexión a Internet. El famoso chatbot de inteligencia artificial (IA) de OpenAI no funciona en este momento. La caída del servicio, según Downdetector.com, parece generalizada. Tanto la versión internacional del servicio que monitoriza en tiempo real a los servicios y aplicaciones populares, como la versión española, dan cuenta del fallo.

Al momento de escribir este artículo, ChatGPT no responde a las consultas de los usuarios. En nuestras pruebas muestra en mensaje de error en inglés. Como podemos ver en la imagen destacada, dice que "algo salió mal" e nos invita a visitar el centro de ayuda de OpenAI si el problema persiste. La página de estado del servicio de la compañía, por su parte, señala que tanto el chatbot como Sora, el generador de vídeos de IA, no están funcionando normalmente.

Se desconoce el origen de la caída. La compañía liderada por Sam Altman no ha brindado detalles y se ha limitado a señalar que está investigando el problema y que compartirá una actualización tan pronto como puedan. Los servicios populares como ChatGPT, pese a estar respaldados por una infraestructura muy robusta, no están exentos de presentar problemas. Durante los últimos meses, el chatbot ha sufrido algunas interrupciones, aunque estas no han durado mucho tiempo. Toca esperar para saber en cuánto tiempo volverá el servicio a la normalidad.

Cuando hablamos de ChatGPT estamos haciendo referencia a uno de los chatbots de IA más populares del planeta. Según datos oficiales publicados este mes, este servicio es utilizado por aproximadamente 300 millones de usuarios a la semana. El éxito de este producto puede deberse a varios factores, pero podemos mencionar a dos de los más destacados: ChatGPT, lanzado en noviembre de 2022, marcó un antes y un después en el concepto de chatbot. Además, sus rivales han tardado en ofrecer productos equivalentes o superiores.

Lo mencionado anteriormente no quiere decir que no haya opciones interesantes. Si necesitas utilizar un chatbot, en la actualidad tienes muchas alternativas: Gemini de Google, Copilot de Microsoft y Claude de Anthropic. Dado que ChatGPT incorporó recientemente capacidades de búsqueda, si necesitas algo similar puedes recurrir a Perplexity de Perplexity AI. Incluso si necesitas un modelo de "razonamiento" como el de o1, Google ofrece en su chatbot Gemini la opción de utilizar su modelo Gemini 1.5 Pro Deep Research (disponible para usuarios de pago).

En desarrollo.

