BitTorrent quiso crecer dejando a un lado las descargas, pero no fue capaz

Un programador llamado Bram Cohen, antiguo estudiante de la neoyorquina Universidad de Búfalo, diseñó y lanzó en 2001 un protocolo para el intercambio de archivos punto a punto. ¿Su propósito? Facilitar la compartición de grandes archivos a través de la red, como actualizaciones de videojuegos, distribuciones de Linux... Lo llamó BitTorrent.

Tres años después, en 2004, Cohen fundó junto al empresario Ashwin Navin BitTorrent, Inc., la compañía que se encargaría oficialmente del desarrollo y mantenimiento del protocolo, así como de su cliente homónimo. Entonces, según estimaciones, BitTorrent era responsable del 25 % de todo el tráfico de internet. El protocolo parecía haber dado con la clave de la compartición P2P al repartir el trabajo entre diversos ordenadores que proporcionaban solamente una pequeña parte del archivo total. Las semillas que había concebido Cohen funcionaban.

Los intentos por generar beneficios al margen de las descargas P2P no surtieron efecto

Hoy, más de tres lustros después de los inicios del protocolo, el cliente primigenio y la empresa, todo el conjunto está en manos de la fundación TRON tras confirmarse la compra que llevaba semanas rumoreándose. Los intentos por diversificar el negocio, crecer y generar beneficios al margen de las descargas P2P que los hicieron famosos, no fructificaron.

Uno de los problemas principales que tuvo BitTorrent desde el principio fue su asociación a las descargas no autorizadas o incluso ilegales, dependiendo de las legislaciones de cada país. El protocolo y su cliente, gracias a sus características favorables a la compartición de grandes archivos, se convirtieron en el Napster de las películas y las series.

Eso, a los responsables de BitTorrent, no les gustaba. Dicen que el creador afirma que él no se propuso construir un "barco pirata" cuando lanzó su producto para compartir archivos allá por el 2001.

El distanciamiento evidente de las descargas P2P que los hicieron populares, de eso que ellos mismos llamaron "piratería", llegó con ciertos titulares surgidos hace cinco años. Con la serie 'Juego de Tronos' despuntando, se hablaba de un "récord de piratería BitTorrent" al haber registrado supuestamente 5,2 millones de descargas de un episodio de la tercera temporada.

Y se quejaron en una publicación de su blog: "La idea de un "récord de piratería BitTorrent" es una invención completa. Porque en realidad no existe como un 'récord de piratería BitTorrent', porque la piratería ocurre fuera del ecosistema de BitTorrent".

"No alojamos contenido infractor. No lo señalamos. Es literalmente imposible "descargar algo ilegalmente en BitTorrent". Para piratear cosas, se necesita más que un protocolo. Necesitas una búsqueda, un sitio de contenido pirata y un administrador de contenido. No ofrecemos nada de eso. Si estás usando BitTorrent para piratería, lo está haciendo mal".