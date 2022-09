La Xbox Series X más barata está en El Corte Inglés: compra la consola más potente de Microsoft por 449 euros

Si estás deseando echarle el guante a la Xbox Series X pero te has puesto freno esperando una oferta con la que ahorrarte algo de dinero, aprovecha, porque En El Corte Inglés te la puedes llevar por 449,90 euros. Te contamos cómo.

Comprar la Xbox Series X al mejor precio

Esta vez, sí que puedes ahorrarte 50 euros estrenando la flamante consola de Microsoft. Por 449,90 euros la Xbox Series X puede ser tuya, a condición de que te registres como usuario del programa ECI Plus de El Corte Inglés. El registro y el primer mes del servicio son gratuitos. Una vez registrado recibirás un código de descuento para aplicar en tu compra de la consola. Además, no tendremos gastos de envío, ya que es uno de los extras de ECI Plus.

Como ya sabrás, la última consola de Microsoft cuenta con arquitectura Xbox Velocity Architecture, además de venir con un SSD de 1TB y 12 TFLOPS. Ofrece además ray tracing y es capaz de mover gráficos en 4K hasta a 120 fps.

Además del creciente catálogo de juegos para ella, también podrás acceder a cientos de títulos nada más sacarla de la caja gracias a su amplia oferta de juegos en streaming.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.