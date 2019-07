Xbox One S All Digital + 1 mes Xbox Live Gold + 3 juegos al mejor precio en el Amazon Prime Day: 169,99 euros

Al Amazon Prime Day 2019 le quedan escasas horas y Amazon continúa lanzando ofertas para los usuarios de Amazon Prime, tanto para aquellos que son de pago como para los que se encuentran disfrutando de los 30 días de prueba gratis. Esta vez la oferta viene de la categoría de videojuegos y consolas, donde encontramos la Xbox One S All Digital con 1 mes Xbox Live Gold y los juegos Forza Horizon 3, Minecraft y Sea of Thieves a un precio muy atractivo: 169,99 euros.

Comprar Xbox One S All Digital al mejor precio en Amazon

Lanzada hace un par de meses, la Xbox One S All Digital es la primera consola de Microsoft sin lector de discos, por lo que la experiencia de juegos se centra en el formato digital. Este pack tiene un precio oficial de 229,99 euros, pero en el Amazon Prime Day la encontramos con una rebaja de 60 euros, quedando en 169,99 euros.

Aparte de carecer de lector de Blu-Ray 4K, por lo demás la Xbox One S All Digital dispone del mismo mando que el resto de consolas de Microsoft y es compatible con toda la gama de accesorios existentes y todos los juegos y aplicaciones para Xbox.

