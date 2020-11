Uno de los robots de cocina más atractivos en calidad precio de oferta en el Black Friday: Taurus Mycook One por menos de 300 euros

Tanto si te gusta cocinar como si no, un robot de cocina es un gran aliado para comer bien. Si te gusta, porque te permitirá realizar platos elaborados cuidando el procedimiento con precisión y si no, porque cocinar platos ricos es más sencillo y requiere menos esfuerzo. Seas del tipo que seas, este Black Friday es una gran oportunidad para hacerse con un robot de cocina de lo más intuitivo como el Taurus Mycook One casi a mitad de precio: 299 euros.

Comprar Taurus Mycook One al mejor precio

Aunque el precio de venta recomendado del Taurus Mycook One supera los 500 euros, es relativamente habitual encontrarlo rondando los 400 euros. Eso sí, si quieres pagar menos, en la web oficial ahora mismo está disponible por 299 euros. Esta oferta está limitadas a 15 unidades, date prisa y consigue tu electrodoméstico al mejor precio.

Mycook one PVP en Taurus 299€

Este Taurus Mycook One es un robot de cocina que destaca por lo fácil que es de usar incluso si la tecnología no es lo tuyo, gracias a unas ruletas y un panel desde el que visualizar las operaciones gracias a sus intuitivos iconos. Solo es necesario seleccionar el tipo de operación y la velocidad entre 10 disponibles.

Se trata de un robot multifunción que cocina mediante inducción (un método que destaca por su eficiencia) hasta 120 grados, pero también muele, pulveriza, ralla, pica, tritura, trocea, emulsiona, monta, amasa, sofríe, cuece, cuece al vapor, elabora caldos, pesa y tiene función turbo. Entre las operaciones disponibles se incluye también el pesado, algo que viene genial para preparaciones que requieran precisión como en repostería.

Está hecho de plástico y acero inoxidable, con una jarra de 2 litros de capacidad y viene con accesorios como paleta mezcladora, espátula, cestillo y conjunto de cocción al vapor para que puedas llevar a cabo las recetas que encontrarás tanto en formato papel como en la aplicación, con más de 10.000 ideas disponibles.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter , Facebook y la revista Flipboard. Puedes echar un vistazo también a los cazando gangas de Xataka Móvil, Xataka Android, Xataka Foto, Vida Extra, Espinof y Applesfera, así como con nuestros compañeros de Compradicción. Puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

También puedes encontrar aquí las mejores ofertas del Black Friday 2020