Últimas horas para hacerte con este mini PC con Ryzen 5, 16GB de RAM y Windows 11 Pro en oferta flash por menos de 320 euros

Hacer un poco más "inteligente" tu televisión o tener un equipo para ofimática que no ocupe demasiado no debería salir muy caro. No al menos si te decides a hacerte con un mini PC como este Minis Forum. Con él tendrás un equipo solvente por sólo 319,99 euros con envío gratuito incluido.

MINIS FORUM UM350 Mini PC AMD Ryzen 5 3550H con Windows 11 Pro DDR4 16 GB RAM 512 GB PCle SSD Mini Computer, Dual-Band WLAN HDMI/DisplayPort/USB-C 4K@60Hz, 2.5G RJ45-LAN,4X Puertos USB 3.0 PVP en Amazon 319,99€

Comprar el Minis Forum UM350 al mejor precio

La variante de esta oferta suele tener un precio de 399,99 euros, así que, comprándola en estos momentos nos la estaremos llevando por 80 euros menos, a unos razonables 319,99 euros. Incluye además envío gratuito y en un sólo día si somos usuarios Prime o aprovechamos la prueba gratuita del servicio por un mes.

En esta variante, el Minis Forum UM350 es un interesante mini PC de gama media, más enfocado al entorno laboral que al multimedia, aunque no por ello dejará de encajar conectado a nuestro televisor par aun uso multimedia si esa es nuestra intención.

Es un PC que viene equipado con un procesador Ryzen 5 3550H de AMD con gráfica integrada y unos interesantes 16 GB de memoria RAM, poco habituales en equipos como este. Además, su SSD no es de los más básicos, y nos ofrece 512 GB de capacidad.

Destaca también por traer de serie Windows 11 Pro y por ofrecer gráficos en 4K gracias a su salida HDMI preparada para dicha resolución. Cuenta además con puertos DisplayPort y USB-C, así como puertos USB-A 3.0 (tres en total) y un USB-A 2.0, y tampoco le falta el conector de red RJ45, aunque disponnde de conectividad WiFi 6 y Bluetooth

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Minis Forum

En Xataka Selección | A precio mínimo este router mesh de ASUS que tiene WiFi 6 para acabar con los problemas de internet en casa

En Xataka | La mega-guía de discos duros SSD: tipos, tecnología y cómo elegir el mejor para nuestro PC