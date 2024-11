Todos los videojuegos nominados al GOTY 2024 y dónde encontrarlos a un buen precio

Durante esta última semana había mucha expectación por conocer a los nominados del GOTY 2024, y la noticia ha sido toda una sorpresa porque, por primera vez en la historia del evento, se ha incluido una expansión. Más allá de las opiniones, que han sido muy diversas en redes sociales, estamos ante una difícil elección. Y si aún te falta alguno por jugar, hemos hecho un repaso en las tiendas para saber en cuáles están en formato físico a un buen precio. Eso sí, hemos omitido aquellas plataformas en las que actualmente no hay stock.

Astro Bot por 62,90 euros, el nuevo videojuego de Team Asobi ha llegado con un buen surtido de niveles plataformeros.

por 62,90 euros, el nuevo videojuego de Team Asobi ha llegado con un buen surtido de niveles plataformeros. Balatro por 29,95 euros (PS5), el videojuego indie que combina el sistema jugable del Póker con el género roguelite.

por 29,95 euros (PS5), el videojuego indie que combina el sistema jugable del Póker con el género roguelite. Black Myth: Wukong por 64,95 euros (PS5), el nuevo videojuego del género soulslike que ha gustado tanto.

por 64,95 euros (PS5), el nuevo videojuego del género soulslike que ha gustado tanto. Elden Ring: Shadow of the Erdtree por 52,95 euros (PS5), la expansión del icónico videojuego soulslike de FromSoftware.

por 52,95 euros (PS5), la expansión del icónico videojuego soulslike de FromSoftware. Final Fantasy VII: Rebirth por 39,90 euros, la segunda entrega de 'Final Fantasy Remake' que innova en muchos aspectos con respecto al anterior videojuego.

por 39,90 euros, la segunda entrega de 'Final Fantasy Remake' que innova en muchos aspectos con respecto al anterior videojuego. Metaphor: ReFantazio por 44,95 euros, la sorpresa del año en el género JRPG que ha sido desarrolla por Atlus, el equipo que hay detrás de la saga 'Persona'.

Astro Bot

Sin duda, una de las sorpresas del año ha sido 'Astro Bot', un juego que ha sorprendido no sólo por los guiños a los videojuegos de PlayStation (y de otras compañías), sino por la calidad y el mimo que ha puesto Team Asobi al desarrollarlo. El videojuego plataformero se puede encontrar más barato en Amazon, por 62,90 euros, aunque se le acerca el precio de Xtralife, ya que sube ligeramente hasta los 62,95 euros.

Balatro

¿Un juego de cartas nominado al GOTY? Sí y no. 'Balatro' combina el sistema del Póker con el género roguelite, y lo hace a las mil maravillas. No sólo es un juego adictivo, sino también una apuesta por ofrecer algo novedoso y llamativo, por lo que no es de extrañar que el indie de Fireshine Games se encuentre en este listado. 'Balatro' se puede encontrar en diversas plataformas:

PlayStation 5 , en Xtralife por 29,95 euros.

, en Xtralife por 29,95 euros. Xbox Series , en Xtralife por 29,95 euros.

, en Xtralife por 29,95 euros. Nintendo Switch, en Fnac por 29,99 euros.

Black Myth: Wukong

El género Souls ha ido ganando adeptos con cada nuevo videojuego de FromSoftware, pero también lo ha hecho porque han ido surgiendo otras propuestas de otras compañías, como es el caso de 'Black Myth: Wukong', un soulslike que ha sorprendido por su singular propuesta. Desarrollado por PM Studios, se puede encontrar más barato en Xtralife, por 64,95 euros para PlayStation 5. Eso sí, el videojuego se lanzará en formato físico el próximo 12 de diciembre.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

La mayor parte de críticas que han llegado con el anuncio de los nominados al GOTY ha sido al cambiar la forma de elegir a estos nominados, contando en esta vez con 'Elden Ring: Shadow of the Erdtree', una expansión. Lejos de cualquier polémica, el espectacular videojuego 'Elden Ring' se puede encontrar en una edición con su expansión, en este caso por 52,95 euros en Xtralife. También se puede encontrar para Xbox Series en Xtralife, la tienda que tiene el mejor precio (52,95 euros)

Final Fantasy VII: Rebirth

La segunda entrega de la trilogía 'Re' de Final Fantasy —es decir, de las tres partes que conforman el remake de Final Fantasy VII— logró sorprender por lo completo que era, aunque también lo hizo por innovar tanto en el sistema de combate como en la exploración y en la historia. El videojuego de Square Enix, 'Final Fantasy VII Rebirth' se lanzó hace ya bastantes meses, por lo que podemos encontrarlo muy barato en MediaMarkt, por 39,90 euros.

Metaphor: ReFantazio

Y si hablamos de sorpresas, 'Metaphor: ReFantazio' se lanzó hace muy poquito tiempo demostrando que Atlus sigue ahí lanzando algunos de los mejores videojuegos del género JRPG. Los desarrolladores de la popular saga 'Persona' han llegado con este nuevo pilar —junto a las saga 'Shin Megami Tensei' y la saga spin-off 'Persona'— que ya se encuentra a muy buen precio. En Xtralife para PS5 por 44,95 euros.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | 3DJuegos, Team Asobi, Fireshine Games, PM Studios, FromSoftware, Square Enix, Atlus

En Xataka | Los 69 productos tecnológicos del año: estos son los ganadores de los Premios Xataka NordVPN 2024

En Xataka | PlayStation 5 Vs Xbox Series X. Te explicamos cuál elegir