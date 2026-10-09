Todo esto puedes ver en Movistar Plus si te suscribes hoy: Real Madrid-Villareal, el Barcelona en Champions o mucho cine y series

El (larguísimo) parón de selecciones ha terminado, lo que significa que vuelven las ligas domésticas y, además, la Champions League. Para ver fútbol a partir de este fin de semana, una opción muy económica que tenemos es Movistar Plus: nos podemos suscribir por 9,99 euros al mes sin permanencia y con ello podremos ver el partidazo entre Real Madrid y Villarreal CF. Pero también mucho más.

Suscripción mensual a Movistar Plus PVP en Movistar Plus — 9,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una plataforma económica que, además, puedes compartir con un amigo

Además del Plan Gratuito, Movistar Plus tiene dos tipos de suscripciones. Tienes el Plan Libre de 4,99 euros al mes que incluye todo el cine, series y documentales de la plataforma. Si quieres añadir deporte, entonces está la suscripción de 9,99 euros que comentamos más arriba. Da igual cuál de las dos elijas: ninguna de ellas tiene permanencia y, además, se pueden compartir con un amigo o familiar sin problema.

Al no tener permanencia, puedes suscribirte un mes para probar y ver lo que ofrece esta plataforma. Pongamos que te suscribes hoy, 9 de septiembre. ¿Qué vas a poder ver durante este mes? Si nos centramos en deporte, está el partido del Real Madrid y Villarreal que hemos comentado más arriba, pero también podrás ver todo esto:

Liverpool-Manchester City: 11 de octubre.

Galatasaray-Barcelona: 13 de octubre.

Valencia CF-Athletic Club: 17 de octubre.

Nottingham Forest-Arsenal: 18 de octubre.

Real Madrid-Leipzig: 21 de octubre.

Atlético de Madrid-RC Deportivo: 24 de octubre.

Aston Villa-Manchester City: 24 de octubre.

Liverpool-Arsenal: 1 de noviembre.

Un partido de la Champions League (todavía sin anunciar): 3 de noviembre.

Nottingham Forest-Manchester City: 7 de noviembre.

Además de todo ese fútbol (al que hay que añadirle LaLiga Hypermotion al completo), también tendremos los dos mejores partidos por jornada de la Euroliga de baloncesto y el mejor partido de cada jornada del Master 1.000 de Shanghái.

¿Y si queremos ver alguna peli o serie? Por poner algunos ejemplos, tenemos la recién estrenada 'El Castillo', serie original de M+ protagonizada por Raúl Arévalo, Valentina Vidal y Omar Ayuso. Si preferimos cine, tenemos la recién llegada a la plataforma 'Misterio en Venecia' o pelis premiadas como 'El agente secreto' o 'Weapons', entre otras. Un montón de cosas para ver que, si quieres, puedes incluso descargar para ver sin conexión.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Movistar Plus

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