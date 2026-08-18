Si tienes un iPhone atento, porque el AirTag 2 está a precio de outlet en su pack con cuatro unidades

El AirTag 2 es uno de los mejores accesorios de Apple, sobre todo si lo utilizamos de cara a un viaje o para localizar la cartera y las llaves en el día a día. Su precio ha variado poco desde su lanzamiento, pero hoy tenemos una oferta de lo más atractiva: PcComponentes tiene el pack con cuatro unidades por 89 euros.

Un pack ideal para viajar

Este pack con cuatro unidades del AirTag de segunda generación tiene un precio de 119 euros, aunque PcComponentes lo tenga con un precio recomendado más elevado. Las cuatro unidades del localizador son perfectas para colocarlos en diversos lugares, ya sean una cartera, una mochila o una maleta.

La primera generación del AirTag ofrecía una muy buena experiencia, pero el modelo actual mejora ciertos aspectos como la precisión de búsqueda, que permite localizar el accesorio a una mayor distancia en exteriores, o el altavoz, que ahora suena más fuerte.

El AirTag de segunda generación se conecta al iPhone y se integra en la red Buscar de Apple, ofreciendo una buena precisión. Funciona a través de una pila CR2032 que se puede cambiar de forma bastante sencilla y su autonomía es de aproximadamente un año.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de airtag 2 hoy ✅ LO MEJOR Los cuatro localizadores son perfectos para ponerlos en una cartera, en la mochila o maleta.

Su precisión de búsqueda ha mejorado en esta generación.

Su autonomía es de un año aproximadamente. ❌ LO PEOR Solo funciona en iPhone.

Se necesita un adaptador para colgarlo de un llavero. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y quieres varios localizadores para realizar un viaje o para el día a día. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un iPhone o únicamente quieres uno o dos AirTag 2.

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Imágenes | Anna Martí, Apple

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