HOY SE HABLA DE

Si tienes un iPhone atento, porque el AirTag 2 está a precio de outlet en su pack con cuatro unidades

El localizador de Apple cae de precio con una de las mejores ofertas que hemos visto hasta la fecha

Airtag 2
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
Linkedin twitter
2684 publicaciones de Alberto García

El AirTag 2 es uno de los mejores accesorios de Apple, sobre todo si lo utilizamos de cara a un viaje o para localizar la cartera y las llaves en el día a día. Su precio ha variado poco desde su lanzamiento, pero hoy tenemos una oferta de lo más atractiva: PcComponentes tiene el pack con cuatro unidades por 89 euros.

AirTag ​​​​​​​(2.ª generación) - Pack de cuatro unidades

AirTag ​​​​​​​(2.ª generación) - Pack de cuatro unidades

PVP en PcComponentes — 89,00 Amazon — 99,99 MediaMarkt — 99,99 Fnac — 119,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un pack ideal para viajar

Airtag 2 Pccomponentes

Este pack con cuatro unidades del AirTag de segunda generación tiene un precio de 119 euros, aunque PcComponentes lo tenga con un precio recomendado más elevado. Las cuatro unidades del localizador son perfectas para colocarlos en diversos lugares, ya sean una cartera, una mochila o una maleta.

Cinco marcas y un solo objetivo: buscamos el localizador perfecto para tus llaves, la cartera o la maleta
En Xataka
Cinco marcas y un solo objetivo: buscamos el localizador perfecto para tus llaves, la cartera o la maleta

La primera generación del AirTag ofrecía una muy buena experiencia, pero el modelo actual mejora ciertos aspectos como la precisión de búsqueda, que permite localizar el accesorio a una mayor distancia en exteriores, o el altavoz, que ahora suena más fuerte.

El AirTag de segunda generación se conecta al iPhone y se integra en la red Buscar de Apple, ofreciendo una buena precisión. Funciona a través de una pila CR2032 que se puede cambiar de forma bastante sencilla y su autonomía es de aproximadamente un año.

⚡ EN RESUMEN: oferta del pack de airtag 2 hoy

 LO MEJOR

  • Los cuatro localizadores son perfectos para ponerlos en una cartera, en la mochila o maleta.
  • Su precisión de búsqueda ha mejorado en esta generación.
  • Su autonomía es de un año aproximadamente.

❌ LO PEOR

  • Solo funciona en iPhone.
  • Se necesita un adaptador para colgarlo de un llavero.

💡 CÓMPRALO SI... Tienes un iPhone y quieres varios localizadores para realizar un viaje o para el día a día.

⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un iPhone o únicamente quieres uno o dos AirTag 2.

También te puede interesar

XIAOMI Smart Tag, localizador IP67, batería 1 año, 4 Unidades

XIAOMI Smart Tag, localizador IP67, batería 1 año, 4 Unidades

Hoy en Amazon — 49,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces
UGREEN FineTrack Duo Soporte iOS Find My o Android Find Hub 4 Piezas

UGREEN FineTrack Duo Soporte iOS Find My o Android Find Hub 4 Piezas

Hoy en Amazon — 32,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Anna Martí, Apple

En Xataka | Xiaomi Tag vs AirTag 2: comparativa a fondo del localizador compatible con 'Buscar' de Apple que cuesta solo 15 euros

En Xataka | El mejor AirTag para Android. ¿Cuál comprar? Consejos y recomendaciones

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios