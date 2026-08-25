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Tengo un enchufe detrás del sofá desaprovechado por falta de espacio. Lo he solucionado con este cargador para tres dispositivos

Es un cargador muy delgado que también es perfecto para viajar, puesto que es ligero y ocupa poco espacio

Cargador Nexode Ultra Slim
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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728 publicaciones de Juan Lorente

Es probable que en casa tengas un enchufe que, por tener un mueble o similar delante, no puedas usar. En mi caso, ese enchufe está justo detrás del sofá, un sitio que sería muy cómodo para usar a la hora de cargar el teléfono móvil o una consola portátil tipo Nintendo Switch 2. ¿Cómo lo he solucionado? Como mover el sofá no es una opción, he optado por un cargador que apenas ocupa sitio: este Nexode Air de Ugreen.

UGREEN Nexode Air 65W Cargador USB C Ultra Slim de Corriente Universal

UGREEN Nexode Air 65W Cargador USB C Ultra Slim de Corriente Universal

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Un cargador muy delgado para hasta tres dispositivos

Ugreen Nexode

Tengo un par de cargadores de esta marca, pero son bastante voluminosos y no podría colocarlos en un enchufe como el que tengo detrás del sofá. Este, sin embargo, sí: es muy fino y tiene un diseño vertical que hace que se pueda enchufar sin necesidad de retirar el sofá. Y, además, te permite cargar tres dispositivos a la vez.

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Tiene tres conexiones diferentes: dos puertos USB-C y uno USB-A. Si conectamos un solo dispositivo al puerto USB-C principal, obtendremos una potencia de carga máxima de 65 W, más que suficiente incluso para una tablet o un ordenador portátil. Esta potencia se reduce si conectamos más dispositivos, pero sigue siendo útil para cargar, de forma simultánea, un móvil y unos auriculares, por ejemplo.

Otro punto interesante es que el enchufe es extraíble e intercambiable, lo que tiene dos ventajas: ocupa menos espacio y lo podremos usar en el extranjero, por lo que también es ideal para viajar. Todo ello hace que sea una opción versátil y muy interesante para cargar tus dispositivos en enchufes de difícil acceso o para viajar.

⚡ EN RESUMEN: cargador ugreen nexode

 LO MEJOR

  • Diseño muy delgado: Su diseño ultradelgado nos permite aprovechar enchufes complicados, pero también tener un cargador ideal para viajar.
  • Tres puertos de carga: Poder cargar tres dispositivos de forma simultánea siempre es de lo más útil.

❌ LO PEOR

  • Se queda en 65 W: La potencia de carga máxima es de 65 W, corta para ciertos dispositivos. Además, esta se reduce si cargas varios dispositivos a la vez.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un cargador fino para colocar en un enchufe complicado o algo para viajar que sea ligero y fácil de transportar.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un cargador con mayor potencia de carga o más puertos, incluso si eso implica que sea de mayor tamaño.
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Imágenes | Ugreen

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