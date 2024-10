Tengo claro cuál será mi próximo eReader, y no es un Kindle. Tiene todo lo que busco en un libro electrónico

Hace casi dos años compré un Kobo Clara 2E como alternativa al Kindle Paperwhite. Es un eReader que me gusta mucho, que ofrece un buen rendimiento (salvo en mangas, cómics y revistas) y ofrece la experiencia adecuada a la hora de leer durante horas en casa o fuera de ella. Pero le falta algo muy importante—: unos botones para pasar páginas.

Llevo un tiempo dándole vueltas y, tras el lanzamiento de los últimos Kobo con pantalla a color, ya tengo claro cuál será mi próximo eReader: el Kobo Libra Colour, un modelo que tiene todo lo que estoy buscando y que, además, tiene un buen precio. En Amazon actualmente se puede encontrar por 229 euros.

Un eReader que tiene todo lo que busco

Este eReader parte de un precio de aproximadamente 229,99 euros, y aunque a veces se ha podido encontrar incluso por un precio más elevado, Amazon lo tiene por 229 euros. Se trata de un eReader muy completo que ofrece todo lo necesario para leer durante horas de forma cómoda.

Más allá de la pantalla a color, que es útil sobre todo si vamos a reproducir cómics —su rendimiento lo permite—, lo que más me interesa es que incluye botones físicos. Gran parte de los eReader vienen con pantallas táctiles y muchas veces son algo desesperantes, sobre todo porque se ensucian con tan sólo mirarlas y es posible que funcionen de forma errónea —como detectar que se presiona la pantalla con dos dedos y, en lugar de pasar la página, aumenta o reduce el zoom, o simplemente no detecta que se está presionando la pantalla—. Esto es algo general, y a mí personalmente me ha ocurrido tanto con el Kobo Clara 2E como con otros modelos de otras marcas.

Sí, la botonera aumenta el tamaño del eReader, pero hablamos de un modelo que es bastante compacto (144,6 x 161 x 8,3 mm) y ligero (199,5 g). Su pantalla es de 7 pulgadas y es resistente al agua en profundidades de hasta dos metros. Además, el eReader es capaz de leer una buena variedad y cantidad de formatos.

Su batería, como solemos ver en este tipo de productos, ofrece una gran autonomía (según la marca de hasta 40 días). Permite personalizar tanto el texto como la fuente y el tamaño, e incluso otros parámetros, y su almacenamiento es de 32 GB, por lo que se pueden guardar una buena cantidad de libros digitales.

El Kobo Libra Colour es un eReader muy completo. El Kobo Clara 2E, que es el que tengo actualmente, también lo es, pero le falta algunos extras para ofrecer una mejor experiencia. A modo de resumen, con lo que me quedo, o lo que más me atrae, del Libra Colour es con su pantalla de siete pulgadas, su rendimiento, la personalización del texto y, por supuesto, con la botonera.

