Un SSD de 2TB como este Samsung EVO revitalizará tu portátil o PC con mucha velocidad y 2TB de capacidad por menos de 100 euros

Si tu ordenador necesita un extra de agilidad o de espacio de almacenamiento, ya sabrás que una de las mejores opciones pasar por sustituir su viejo HDD por un SSD. Si quieres uno con una buena capacidad y necesitas que sea de 2,5", el Samsung 870 EVO es una de las mejores opciones y ahora, el de 2 TB está a su mejore precio hasta la fecha en PcComponentes, por sólo 99 euros.

Comprar el Samsung SSD 870 EVO al mejor precio

Con la oferta, como de costumbre, igualada en Amazon, PcComponentes lo tiene rebajado en un 45% desde los 183,24 euros anteriores, aunque lo normal es encontrarlo en torno a los 130 euros, por lo que nuestro ahorro real será de unos 31 euros al llevárnoslo por 99 euros. El envío además es gratuito y tenemos devolución sin coste, aunque para tenerlo en un sólo día lo mejor es pedirlo a Amazon siendo Prime o aprovechando la prueba gratuita del servicio por un mes.

No hace falta explicar a estas alturas todas las ventajas de los SSD frente a los discos SSD, pero por si nunca te has parado a informarte sobre ellos, te diremos que, al no disponer de partes mecánicas, el acceso a los datos guardados así como la escritura se hace de la manera más rápida, mejorando el rendimiento general del ordenador.

También tienen un consumo de energía más bajo, lo que redunda en una mejor autonomía en el caso de los portátiles, por ejemplo. Además los de 2,5” como el 870 EVO de Samsung, nos servirán para instalar en prácticamente cualquier portátil que lleve un HDD, ya que su factor de forma es el mismo que el de los HDD que montan éstos.

Y en los portátiles más antiguos, incluso se pueden instalar sustituyendo la unidad óptica, ofreciendo un espacio de almacenamiento extra al combinarlos con el que ya aporta el disco HDD de serie.

Este Samsung en concreto nos ofrece una capacidad más que suficiente, con 2 TB que pueden alargar la vida de muchos equipos. Además, ofrece hasta 530 MB/s en escritura, y de 560 MB/s en lectura.

