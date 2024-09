Soy redactor desde hace 15 años y este es el teclado que te recomiendo por si te toca trabajar viajando o desde cualquier sitio

Llevo siendo redactor freelance desde hace más de 15 años. Esto me ha permitido trabajar desde cualquier parte. Eso sí, contar con un buen equipo era fundamental para mí y no he querido renunciar al teclado “normal” frente al de mi Macbook Air. Es por eso por lo que compré el Logitech Pebble Keys 2 K380s, un teclado muy compacto que podía llevar en la mochila y que, ahora, que está en oferta te recomiendo, ya que lo puedes comprar por 32,90 euros.

Un teclado multidispositivo y de estilo QWERTY

Con un precio habitual de 58,99 euros, ahora es un buen momento para hacerse con este teclado de la firma Logitech. En Amazon, está disponible por 32,90 euros, lo que supone conseguirlo con un descuento de 16 euros.

Este teclado Bluetooth Logitech Pebble Keys 2 K380s destaca por su diseño estilizado, compacto, portátil y por ser respetuoso con el medio ambiente, ya que está fabricado en plástico reciclado.

Permite conectar hasta tres dispositivos al mismo tiempo. Además, es compatible con diferentes sistemas operativos como Windows, macOS, ChromeOS e iPadOS). Alternar entre uno y otro dispositivo es muy fácil y tan solo tendrás que tocar un botón.

Funciona con tres pilas que duran hasta tres años. Además, la disposición de las teclas es tipo QWERTY y cuenta con accesos directos a búsqueda, captura de pantalla, menú emojis y más. De sus teclas también se pueden destacar que son redondeadas y cóncavas, para ofrecerte una escritura cómoda y sin esfuerzo.

