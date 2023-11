Smartphones top a precios irresistibles: las mejores ofertas en AliExpress aún disponibles tras el Black Friday

¿Sigues sin encontrar smartphone tras el Black Friday? Si no has llegado a tiempo a las ofertas o las que has visto no te han encajado, puede que los superventas de AliExpress sean lo que necesitas. Allí sigues teniendo modelos top con precios estupendos y hemos reunido algunos de los mejores para que los tengas a mano sin perder demasiado tiempo en búsquedas.

iPhone 15

Este año, el modelo "básico" de Apple, el iPhone 15 no ha defraudado como en anteriores temporadas, y si eres de los que les ha puesto el ojo encima, te alegrará saber que en AliExpress se puede encontrar el de 128 GB por 827,99 euros en lugar de los 959 euros oficiales. Tu ahorro será 131 euros. Lo vende Super Tech Store, tienda con un 93,1% de valoraciones positivas, con envío gratuito y desde España, con entrega en un par de semanas.

Como decimos el iPhone 15 es el modelo de entrada de este año, y nos ofrece una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, estrena la Dynamic Island en la gama inferior, y monta un procesador A16 Bionic de Apple, el mismo que montaban los modelos Pro Max el año pasado, junto a 6 GB de RAM. Sus cámara trasera es doble, con 48+12 Mp, y una frontal con 12 Mp, encargada de Face ID.

Apple iPhone 15 (128 GB) PVP en AliExpress — 827,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Samsung Galaxy S23 Ultra

El mejor teléfono de Samsung hasta la fecha y a la espera de los modelos de 2024 ha estado a muy buenos precios este Black Friday, aunque ya no lo encontrarás por aquellos 999 euros. En AliExpress en cambio, tienes el Galaxy S23 Ultra lo puedes encontrar incluso más barato todavía, por 901,70 euros, con más de 500 euros de descuento sobre los 1.409 oficiales. También lo vende Super Tech Store, con entrega en menos de un par de semanas.

Seguro que ya lo conoces, pero por si acaso, te diremos que este smartphone nos ofrece una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución QHD+ a 120 Hz y monta un potente procesador Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. El modelo en oferta es el de 256 GB de almacenamiento con 8 GB de memoria RAM. Su batería es de 5.000 mAh y cuenta con carga rápida a 45 W e inalámbrica de 15 W mientras que su cámara principal cuenta con un sensor 200 MP.

SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 256GB PVP en AliExpress — 901,70 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Google Pixel 7

Ha sido uno de los superventas esta campaña de Black Friday y sigue dispuesto a seguir vendiéndose como roscas; sobre todo con precios como el que nos ofrece Eleczone en su tienda de AliExpress para el Pixel 7. Esta tienda con el 94,2% de valoraciones positivas, envía gratis en unos 10 días, y nos ofrece un precio de 455,42 euros, prácticamente el mismo precio al que encontramos actualmente el modelo inferior, Pixel 7a, y unos 60 euros menos que en otras tiendas.

Este terminal cuenta con una pantalla de tipo OLED, con 6,3 pulgadas y resolución FullHD+ a 90 Hz. Su con cámara trasera es de 50 Mp y la delantera de10,8 Mp, y en su interior alberga un procesador Tensor G2 de la propia Google, junto a 8 GB de RAM y a 128 GB de almacenamiento interno, además de contar con una batería de 4.355 mAh.

Google Pixel 7 PVP en AliExpress — 455,42 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

OnePlus 10T

Para aquellos que sean más de OnePlus, también hay opciones. En Eleczone, con envío gratuito en sólo 3 días, nos dejan el OnePlus 10T 5G por 394,55 euros. Son casi 70 euros menos que en otras tiendas, en las que lo encontramos a partir de 467 euros.

Este terminal de gama media-alta cuenta con pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ a 120 Hz y monta un procesador Snapdragon 8+ Gen 1 con modem 5G junto a 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento Su cámara principal es triple, con 50+8+2 Mp, mientras que la frontal es de 16 Mp. Además, cuenta con batería de 4.800 mAh con carga rápida a 150W.

OnePlus 10T PVP en AliExpress — 394,55 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Por último, para los que prefieran un Xiaomi, el Redmi Note 12 Pro+ 5G, puede ser una excelente compra. La tienda Xiaomi Youpin Store, con un 96% de valoraciones positivas, nos lo ofrece por 328,99 euros con envío gratuito en unos 10 días. Este modelo tiene un precio oficial de 499,99 euros, aunque lo podemos encontrar en torno a los 370 euros, por lo que esta opción de compra es posiblemente de las más baratas que vas a encontrar.

Con este modelo tendrás una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+ y 120 Hz de refresco bajo la que oculta un procesador Dimensity 1080 de MediaTek con modem 5G. Éste modelo se vende en versión única, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En cuanto a batería, monta una con 5.000 mAh de capacidad con carga rápida a 120 W y en el aspecto fotográfico, tenemos una triple cámara trasera con sensor principal de 200 MP.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ PVP en AliExpress — 328,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





