Siete regalos de Navidad para amantes de la tecnología por menos de 30 euros

Cuando llega una época de tantos regalos como Navidad, muchas veces no sabemos qué comprarle a los hijos, padres, abuelos, parejas o sobrinos. No nos conocemos los gustos de todo el mundo pero, a día de hoy, la tecnología es una opción recurrente porque pocas veces suele decepcionar como regalo. Hemos elaborado una selección con las mejores ofertas para amantes de la tecnología por Navidad.

Además, para gestionar bien nuestro bolsillo y que no sea un gasto descomunal, el presupuesto que nos hemos marcado es de 30 euros. Tras rastrear diferentes tiendas en busca de los productos más interesantes por menos de esa cantidad, hemos encontrado lo siguiente.

Amazfit Bip S

Quién no necesita un reloj inteligente para monitorizar todo el deporte que hace o como complemento en su vestimenta diaria. Este económico dispositivo cuenta con una pantalla cuadrada de 1,28 pulgadas, con Always On Display, sensor cardíaco con monitorización contínua, GPS, Bluetooth BLE y resistencia al agua hasta 5 ATM.

Su batería de 190 mAh aguanta más de dos semanas de uso. Cuenta con un precio rebajado hasta los 29,90 euros, cuando anteriormente costaba 69,99 euros.

Amazfit Bip S Smartwatch Reloj Inteligente Fitness Rastreador con Monitor cardíaco y Gimnasia batería útil de 40 días duración Sumergible 5 ATM Bluetooth 5.0 / BLE Andriod iOS (Rosa) Hoy en Amazon por 29,90€ PVP en Amazfit 39,90€

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Más de una vez hemos comentado estos auriculares de Xiaomi, muy económicos e ideales para los amantes a escuchar música en cualquier lugar. Estos no tienen bastón pero sí almohadillas, pensando para un ámbito deportivo o de más movilidad, ya que mejoran la sujeción en el oído y el aislamiento del ruido.

Incluyen cancelación de ruido solo en las llamadas, además de ofrecer baja latencia de audio, certificación IP54 y Bluetooth 5.2. La batería de estos auriculares son capaces de ofrecer hasta 18 horas de autonomía, contando con el estuche de carga. En PcComponentes está por 18,98 euros.

Amazon Echo Dot 5ª generación

Convierte tu casa en un hogar inteligente con este pack que incluye el altavoz de Amazon junto con un enchufe compatible con WiFi. En cuanto al Echo Dot, cuenta con un woofer de neodimio 3" y dos tweeters de 0,8" compatibles con Dolby Atmos, así como un conector para un cable jack.

Tiene un modo de bajo consumo y soporte con Zigbee. Para los 69 euros que podría costar todo junto sin la oferta, solo vale en MediaMarkt 29,99 euros.

Altavoz Fresh&Rebel BOLDX

Un altavoz Bluetooth barato y acuático. Cuenta con un formato plano que permite poder ubicarlo fácilmente en mochilas o maletines sin abultar, además de un mosquetón por si prefieres llevarlo colgado. Tiene certificación IPX7 que lo hace totalmente resistente al agua, para llevarlo a la playa o a la ducha sin preocupaciones.

Su batería promete una duración de 8 horas y se carga completamente en algo menos de 2 horas. En El Corte Inglés solo cuesta 29,99 euros.

Trust Ymo Pack Teclado y Ratón Inalámbrico

Para esa persona que estudia o trabaja desde casa y necesita de nuevos periféricos para su ordenador. No es un equipo enfocado para jugar, pero un pack a este precio resulta casi insuperable. Su teclado que incluye la letra Ñ, junto con 13 botones que sirven como accesos directos para ofimática y multimedia.

Tanto el teclado como el ratón funcionan de forma inalámbrica y cuentan con botones silenciosos, además de contar con una estructura muy ligera. En Amazon se puede comprar por solo 23,99 euros.

Trust Ymo Pack Teclado y Ratón Inalámbrico - Disposición QWERTY Español, Botones Silenciosos, 13 Teclas de Office y Multimedia, Un Receptor USB, Windows, Mac, PC, Ordenador Portátil, Negro Hoy en Amazon por 23,99€

Cargador inalámbrico 3 en 1

Con la carga inalámbrica en auge por sus ventajas en cuanto a su cuidado con las baterías, este cargador es perfecto para ese amante de Apple que tiene varios dispositivos de la marca. Esta base de carga permite depositar hasta tres dispositivos, tanto un iPhone, AirPods o Apple Watch. Cuenta con 18 W de potencia y con el estándar Qi certificado por la FCC ID y la CE.

Tiene un precio recomendado de 39 euros, pero ahora mismo se puede comprar en Amazon por solo 18,10 euros.

Cargador inalámbrico para iPhone Apple Watch Airpod, 3 en 1, cargador inalámbrico para iPhone 12/11/Pro Max/XS/XR/X/8, iWatch 5/4/3/2/1 [con adaptador y chip más reciente] Hoy en Amazon por 18,10€

Lápiz para Tablet iSkey

Quien tiene una tablet, ya sea iPad, Samsung o Xiaomi, nunca le va a venir mal un lápiz óptico para trabajar más fácilmente o para dibujar. Este ejemplar de la marca iSkey cuenta con imán magnético para acoplarse a la tablet, así como la inclusión de tres puntas como recambio.

Cuenta con un botón para encenderlo y apagarlo, aunque su batería promete hasta 20 horas de duración. Con un cupón adicional de Amazon, se puede comprar por 22,49 euros.

Lápiz para Tablet, iSkey Lápiz iPad con Magnética Lápiz Táctil 100% Compatible con iPad/iPad Pro/iPad Air/iPad Mini, iPhones/Samsung/Huawei y Tabletas , iPad Pencil Ideal para Dibujar, Escribir y etc Hoy en Amazon por 24,99€

Más ofertas

