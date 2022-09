Siete mejores ofertas en tecnología que puedes comprar sólo hoy en Volver de El Corte Inglés

Hoy termina la campaña Volver de El Corte Inglés y no queremos que te pierdas las ofertas más imprescindibles de la misma. Tienes smartphones, smart TVs, portátiles, gaming y de trabajo e incluso altavoces inteligentes que no deberías dejar escapar si andas eligiendo alguno de estos dispositivos. Para que no tengas que buscar demasiado, los hemos reunido aquí para ti.

Samsung QE55Q80B

Para quienes estén buscando una buen smart TV con la que disfrutar del Mundial de Fútbol, ahora mismo, la Samsung QE55Q80B es una gran compra. Por 898 euros y con un 31% de descuento, este televisor nos sale unos 401 euros más barato que los 1.299 euros habituales. (Tenemos la oferta igualada en Amazon).

Esta televisión es la evolución del modelo QLED del año pasado y es perfecta para disfrutar del cine o de videojuegos con consolas como la PS5 o la Xbox Series X (gracias a sus 4 puertos HDMI 2.1 y su compatibilidad con AMD FreeSync Premium Pro). Cuenta con un panel QLED FALD de 55 pulgadas con resolución 4K a 120 Hz, y es compatible con HDR, HDR10, HDR10+ o HLG, ofreciendo hasta 60W de potencia de sonido.

Xiaomi P1E 43

Para quienes busquen una smart TV más pequeña y, sobre todo, mucho más barata, la mejor opción es la Xiaomi TV P1E de 43 pulgadas. Se trata de la versión algo más económica económica del popular P1, un modelo de 2021 que, nos ofrece un panel LCD VA con resolución 4K a 60 Hz y retroiluminación Edge LED, y es compatible con HDR10 y HLG, aunque no con HDR10+. Ofrece una potencia de sonido de 20W y cuenta con Dolby Audio y DTS.

Ahora podemos hacernos con ella por sólo 249 euros, ya que lleva un 37% de descuento que supone 150 euros de rebaja sobre los 399 habituales.

Xiaomi P1E 43, UHD 4K, Smart TV Android 9, HDR10, Google Assistant PVP en El Corte Inglés 249€

HP 15s-eq2068ns

Si buscamos un portátil de trabajo potente, podemos elegir el HP 15s-eq2086ns que nos sale por 548,98 euros y lleva un 26% de descuento equivalente a 200 euros menos que los 749 habituales.

Hablamos de un equipo con pantalla de 15 pulgadas y resolución Full HD sin sistema operativo que monta un procesador AMD, un Ryzen 7 5700U, con gráfica integrada AMD Radeon, 16 GB de RAM y SSD con 512 GB de capacidad.

HP Victus 15-fb0011ns

Para quienes lo que buscan es un portátil gaming, esta es una buena oportunidad para hacernos con el HP Victus 15-fb0011ns, que baja en unos 300 euros, de 899 a 599,01 euros.

Este modelo lleva una pantalla de 15,6 pulgadas, de tipo IPS y con resolución Full HD antireflectante, tiene un peso de 2,29 Kg y viene sin sistema operativo. Monta un procesador Ryzen 5-5600H acompañado de una tarjeta de vídeo Radeon RX6500M, con 4 GB de memoria dedicada, y una memoria RAM de 16 GB además de un SSD de 512 GB.

HP Victus 15-fb0011ns, Ryzen 5, 16GB, 512GB SSD, Radeon RX6500M 4GB, 15,6", FreeDOS / Sin Sistema Operativo PVP en El Corte Inglés 599,01€

HP Victus 16-e0031ns

Otra excelente opción para los que prefieran las gráficas de NVIDIA la tenemos en el HP Victus 16-e0031ns, que viene con un precio y descuento similares, pasando de 899 a 598,98 euros, ahorrándonos por tanto unos 300 euros con un 33% de descuento.

Se trata también de un equipo gaming de gama media, con pantalla de 16,1 pulgadas Full HD y un peso de 2,46 Kg que tampoco trae sistema operativo y viene configuración con un procesador AMD Ryzen 5 5600H acompañado de la siempre polivalente gráfica GeForce RTX3050 con 4 GB de memoria dedicada y por 8 GB de RAM además de un SSD de 512 GB.

Portátil Gaming HP VICTUS 16-e0031ns, Ryzen 5, 8GB, 512GB SSD, GeForce RTX 3050 4GB, 16,1", FreeDOS / Sin Sistema Operativo PVP en El Corte Inglés 598,98€

Samsung Galaxy A52s 5G

Si lo que necesitamos es un smartphone, de Samsung tenemos un gama media como el Galaxy A52s 5G que se puede encontrar rebajado en unos 80 euros, (un 17%), sobre los 449,90 habituales, quedándose en 349,90 euros.

Con él tendremos un terminal con pantalla super AMOLED de 6,5 pulgadas Full HD+, con procesador Snapdragon 775G, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en el caso de la oferta, cámara principal cuádruple de 64+12+5+2, frontal de 32 Mp o batería de 4500 mAh, además de conectividad 5G.

Google Nest Audio

El altavoz inteligente de mayor tamaño de Google, el Nest Audio es una excelente compra para disfrutar de calidad de sonido y de todas las ventajas que aporta el Asistente de Google. Este modelo permite hasta 6 usuarios diferentes y además de ofrecernos música con sólo pedirla, también nos permite controlar nuestra instalación domótica y nuestros dispositivos compatibles.

Este altavoz tiene un precio habitual de 99,99 euros, pero ahora, podemos hacernos con él ahorrando unos 31 euros, ya que está rebajado a 59 euros.

