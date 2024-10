Siempre me habían dicho que Cosori era la mejor marca de freidoras de aire. Cuando compré este modelo entendí por qué

Las freidoras de aire se han convertido en un electrodoméstico imprescindible dentro de cualquier cocina. De hecho, no me avergüenza decir que la freidora de aire fue el primero que compré cuando me independicé. Y aunque existen muchos modelos en el mercado, siempre me habían dicho que Cosori era la mejor marca, razón por la que me decanté por la Cosori CP158-AF, que ahora sale por tan solo 84,99 euros gracias al Prime Day.

COSORI Freidora de Aire Duradera 5.5 L Air Fryer 1700W, Tecnología Rapid Air, 55% Menos Energía, 13 Automáticos Modos, Uso Sencillo, Panel Táctil Intuitivo, Acero Inox Interior, Hasta 205 °C y 60 Min Amazon — 84,99 € PcComponentes — 144,57 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Esta freidora de aire de Cosori ha cambiado la forma en la que cocino

Las freidoras de aire de Cosori no destacan por ser las más económicas del mercado, aunque la marca tiene modelos para todo tipo de bolsillos. En este caso, la Cosori CP158-AF tiene un precio de venta recomendado de 139,99 euros, por lo que poder hacerse con ella a cambio de 84,99 euros es una oportunidad fantástica. En total, supone un ahorro de casi el 40% respecto a su precio habitual.

Aunque tenía mis dudas sobre si me decantaba por un modelo de esta marca u otro de una más económica, finalmente aposté por esta, y lo cierto es que no me arrepiento para nada. Si bien no es lo más importante, una vez que tienes la freidora montada en tu cocina se nota que estás ante un producto de calidad, con unos acabados realmente buenos.

La capacidad era uno de los factores más importantes que tuve que valorar, y los 5,5L que soporta la Cosori CP158-AF son más que suficientes incluso para cuando he tenido visita en casa. Cuenta con 11 modos automáticos, donde destacan los de fritos, carne, pescado o postres. Una de las mejores funciones que incorpora es que, a mitad del cocinado en cada uno de sus modos, te avisa mediante un pitido para que muevas o le des la vuelta a aquello que estás cocinando.

Su cesta está construida en acero inoxidable, y de momento tras varios meses de uso, no parece que este esté empezando a aparecer. Un aspecto muy destacado de esta es que es desmontable, que hace mucho más fácil sacar la comida sin riesgos a que nos quememos o que acabe en el suelo. Además, el libro de recetas que incorpora es fantástico, ya que ofrece ideas para sacarle el mayor partido. Si estás buscando una freidora de aire, sin lugar a dudas sería el modelo que yo te recomendaría.

