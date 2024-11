La serie me encantó, y ya no tengo excusa para adentrarme en los libros. Reina Roja llega a su fin con el estreno de la última novela

Uno de los autores de moda en España es Juan Gómez-Jurado, y la culpa es de la interesantísima saga de 'Reina Roja'. Tras su estreno en formato serie en la plataforma Amazon Prime Video, las novelas han llegado a su fin con el estreno de la última novela de la saga: 'Todo muere', que ya se puede encontrar en Amazon a un precio de 23,65 euros en formato de tapa dura. También está disponible en formato Kindle por 6,17 euros.

El fin de una saga

Tanto la saga literaria como la serie de Amazon han gozado de una buena popularidad, y esta última ha servido para que conozcamos los libros de Juan Gómez-Jurado y queramos adentrarnos en ellos. De hecho, es lo que me ha pasado: no son pocas las veces que me han recomendado la saga, pero ha sido gracias a la serie que he sentido un especial interés por leer todos sus libros.

'Todo muere' es el octavo y último libro de la saga troncal Reina Roja. No se sabe demasiado sobre el argumento, ya que el autor ha querido mantener la expectación acerca de cuál será su desenlace —algo positivo para no destriparnos lo que ocurre en la novela—. Pero sí que sabemos que no dejará indiferente a los fans de los libros.

Como decimos, la saga se compone de un total de ocho libros, y este es el orden que debemos seguir para adentrarnos en la última novela:

El paciente (2014).

Cicatriz (2015).

Reina Roja (2018).

Loba Negra (2019).

Rey Blanco (2020).

Todo Arde (2022).

Todo Vuelve (2023).

Todo muere (2024).

El octavo libro cuenta con un total de 648 páginas y, tal y como hemos mencionado, se puede comprar en varios formatos, siendo dos de ellos —los más interesantes— en formato con tapa dura y en formato Kindle.

Imágenes | Ediciones B

