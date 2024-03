Salgo a correr prácticamente a diario, y estos son los auriculares Bluetooth que siempre me acompañan

Aunque con mis altibajos y mis idas y venidas, suelo salir a correr casi a diario. Subrayaría el "casi", porque para mí diario significa laborable (los fines de semana son para descansar, de todo, siempre que se pueda). No me considero runner, porque ni trato de batir marcas, ni correr ninguna maratón o un ultra trail. Sólo trato de compensar un poco la vida sedentaria a la que me obliga el teletrabajo. Pero si bien soy una persona bastante inconstante, lo que sí ha sido siempre una constante en mis salidas es la música. Es la que me marca el ritmo, la culpable de que acelere más de lo que le gusta a mi físico. Y para escucharla, siempre me han acompañado algunos auriculares, mejores o peores.

Como digo, he pasado por unos cuantos auriculares dedicados expresamente a las salidas deportivas. Los he llevado de todo tipo, aunque siempre intraauriculares, (correr o hacer ejercicio con auriculares de diadema me parece un contrasentido). Y digo expresamente, porque no me gusta mezclar mis auriculares "de diario" con los de deporte, por el sudor.

Empecé con modelos cableados, del estilo de los EarPods de Apple, de Philips y otras marcas, incluso con algunos de los que venían suministrados con los primeros Nokia que incluyeron auriculares en la caja, para luego ir pasando a modelos Bluetooth, como unos incombustibles Panasonic que elegí porque llevaban ganchos para las orejas, (uno de los problemas que encuentro en muchos auriculares es que, con el impacto de cada paso, se aflojan en los oídos y tienes que estar ajustándotelos cada dos o tres minutos, y más cuando sudas).

Luego han venido otros modelos de tipo botón, con reducción de ruido, tras un intento fallido con unos de Lenovo con ganchos (no recomendaría unos auriculares de esta marca ni a mi peor enemigo; no he conocido una conexión Bluetooth más inestable) y finalmente, he llegado a los auriculares de conducción ósea.

Suunto Wing

Tras haber probado un par de la marca Haylou (que pertenece al ecosistema Xiaomi), actualmente, estoy usando los Suunto Wing. Son un modelo de gama alta para el que no tengo más que buenas palabras.

Por un lado, este tipo de auriculares destacan por ergonomía. Son cómodos de llevar y no suelen molestar, ni siquiera después de la sesión de entrenamiento. Con ellos te olvidas de tener que estar ajustándotelos cada x tiempo.

Es cierto que el sonido que ofrecen no es el de mayor calidad, (no los Suunto Wing en sí, sino todos los auriculares de conducción ósea, por el sistema para transmitir el sonido que usan) pero a cambio ofrecen una mayor seguridad si somos de correr en la ciudad o en lugares donde hay tráfico rodado.

Este tipo de audífonos no bloquea los conductos auditivos y permite que seamos conscientes de todo lo que nos rodea. Así, si se nos acerca un coche por detrás, seguramente lo escuchemos antes de tenerlo encima.

Por otro lado, no puedo más que recomendar este modelo y no otro por ciertas particularidades que otros no tienen. Para empezar, se pueden "controlar" con gestos. Gestos de verdad. Asentir o negar con la cabeza sirve para responder o colgar llamadas o para pasar de canción. Un detalle que tampoco usaremos demasiado.

Lo que sí que se agradece es la iluminación LED que llevan, pensada para que seamos visibles en condiciones de baja iluminación. No suelo correr a esas horas, pero habrá muchos que lo agradezcan.

Igualmente, es un punto a su favor frente a otras propuestas de una gama similar, como los Shokz OpenRun Pro es que los Suunto Wing cuentan con una especie de estuche de carga. No es un estuche propiamente dicho, porque no guarda los auriculares. Es más bien una base de carga, o una powerbank, que ofrece un par de cargas completas de los auriculares.

No hay nada más molesto que salir a correr y encontrarte que los auriculares están sin batería, así que, la carga rápida que proporciona esta base (3 horas de autonomía con sólo 10 minutos de carga), es ideal para no volver a vernos en esa desagradable situación.

Suunto Wing Hoy en Amazon — 199,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Por todo ello, y porque el sonido que ofrecen me parece mejor que el de otras propuestas que he probado, no puedo más que recomendar estos auriculares y no otros a cualquiera que se tome el deporte (con música) en serio. Y digo "en serio", porque no son baratos precisamente. Los 199 euros que cuestan les parecerán un precio elevado a la mayoría, aunque merece la pena ganar en seguridad y disponer de los extras que ofrecen estos auriculares.

Beats como segunda opción

Actualmente, sólo hay un par de opciones que me harían plantearme cambiar de auriculares. Ambas son de Beats y si me las planteo es porque soy usuario de iPhone. Mis auriculares habituales son los AirPods de segunda generación. No son nada buenos para hacer deporte porque se desajustan fácilmente con el impacto de los pasos al correr, y porque su protección contra el sudor no es la mejor del mercado. Sus hermanos de tercera generación y Pro tampoco me parecen las mejores opciones.

Lo que sí me parece imbatible es la integración de éstos con iOS. Por ello, si cambiara de auriculares para el deporte, iría buscando unos que me la ofrecieran, pero que también me garantizaran una buena ergonomía, ya que para mi es imprescindible una buena sujeción al oído.

Por un lado, la propuesta que más me atrae es la de los Powerbeats Pro, (209,99 euros), ya que cuentan con ganchos para los oídos y ofrecen todo lo bueno de los AirPods, sobre todo gracias al chip H1, en un formato no disponible en la gama de la propia Apple.

Cuentan con una excelente autonomía de hasta 24 horas con la carga que proporciona el estuche, son resistentes al sudor (IPX4), disponen de control táctil pero, por un precio tan elevado, me parece inconcebible que no dispongan de cancelación de ruido activa, cuando hay opciones también orientadas al deporte en las gamas equivalentes de otras marcas que sí la incluyen.

Es más, mi segunda opción dentro de la propia Beats, la incluye, por menos dinero. Hablo de los Beats Fit Pro, que se pueden encontrar por unos 189,99 euros y como digo, disponen de dicha función.

Frente a los Powerbeats Pro, el formato es algo diferente. No cuentan con verdaderos ganchos, sino que llevan aletas de silicona que proporcionan también un mejor agarre al oído, aunque este es el motivo por el que no los pongo en el primer lugar en mi lista: no he probado este sistema y no sé cómo me va a funcionar a mí.

Por lo demás, también cuentan con resistencia IPX4 al agua y el sudor, ofrecen conectividad fácil con los iPhone y otros dispositivos de Apple gracias al Chip H1, y eso sí, su autonomía baja hasta las 6 horas para los auriculares (los Powerbeats Pro ofrecen 9 horas), aunque el estuche sí que ofrece las mismas 24 horas en total.

