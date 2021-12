Robots de cocina: que no se te resista ningún plato con uno de estos cinco ayudantes robóticos

El ritmo de vida se ha acelerado enormemente desde hace unos años y se intenta buscar la manera de poder compaginarlo todo, y cocinar suele ser una tarea a la que no se le dedica mucho tiempo, y es importante. Un robot de cocina puede ser un aliado fantástico en la cocina para tener un plato de comida caliente en la mesa incluso en los días más ajetreados. Aquí tienes unas propuestas para ayudarte.

Robots de cocina

Empezamos la lista con uno relativamente económico y muy vendido, el Moulinex Maxichef Advance (75,99 euros). Este modelo cuenta con 45 programas de cocción, una capacidad de cinco litros y la posibilidad de programarlo hasta 24 horas. Con su bol (que tiene seis capas con un recubrimiento antiadherente duradero y resistente) se pueden preparar platos para hasta cuatro personas. Con este robot se pueden hacer comidas horneadas, al vapor, estofados, fritos, para bebéis, yogures, crema/queso, postres, fermento de pan y recalentar. Viene con un libro de recetas para ideas.

¿Buscas algo más económico? El Be Pro Chef Premiere Plus Avant (44,90 euros) tiene una potencia de 900W para emular los sistemas de cocción, pudiendo cocinar al vapor, a la plancha, freír, hornear, etc. Tiene doble pantalla en la que muestra un reloj y temperatura. Con él se puede programar 24 horas y dispone de la función calentar y recalentar para mantener la comida caliente incluso después de haber acabado de cocinarla. En total tiene 12 sistemas de seguridad. También tiene un recetario con más de 100 recetas.

Si estas dos propuestas se te quedan algo "básicas", el robot de cocina multifunción de Gridinlux (187,48 euros) es una opción algo más avanzada que tiene un sistema de seguridad Max Control para evitar accidentes (tapa con cierre de seguridad y apertura superior para incorporar alimentos de manera fácil) y 14 funciones: triturar, rallas, amasar, picar carne/hielo, batir, trocear, moler, remover, pulverizar, montar, etc. La jarra de acero inoxidable anti-huellas tiene una capacidad para 3,5 litros. Su pala amasadora es de acero. También viene con un recetario con 100 recetas.

Continuamos con otro robot de cocina, esta vez uno superior en prestaciones (y precio), el Cecotec Mambo 10070 (269 euros). Esta propuesta viene con 30 funciones para cocinar todo tipo de recetas para que los platos salgan perfectos. Su jarra de acero inoxidable admite limpieza rápida y fácil en el lavavajillas. Su velocidad cero permite cocer y sofreír sin necesidad de poner una velocidad para que la experiencia sea similar a la de una cazuela o sartén. Incorpora una báscula de gran precisión para pesar los alimentos que se depositan en la jarra, y con la app Mambo para smartphone se tiene acceso a 200 recetas, además de gestionar el cocinado desde el móvil.

Acabamos la lista con uno de los más recomendados y conocidos, el Taurus MyCook Touch Black Edition (499 euros). Es un robot de cocina ideal tanto para principiantes como expertos ya que cuenta con dos modos de uso: guiado y manual. Tiene una amplia comunidad de usuarios que proporciona recetas sin coste alguno, con un recetario que superas las 12.000. Tiene conectividad Wi-Fi para conectarse con el smartphone y la pantalla táctil de 7 pulgadas y cocina por inducción hasta 140º con ventajas como velocidad de calentamiento más rápida y controlada. Dispone de 10 velocidades, báscula y función amasar, sofreír y turbo, entre otras.

