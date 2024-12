Renfe no siempre tiene enchufes en sus vagones para cargar el móvil. Esta batería portátil tiene Bluetooth y la quiero por Navidad

Siempre suelo tener el móvil cargado cuando voy de viaje, pero a veces, por las prisas o porque es un viaje muy largo, me quedo bastante corto en autonomía. Llevo un tiempo dándole vueltas a comprar una buena batería portátil, que no sea muy cara y que además me sirva para cargar el ordenador, y la Anker Prime Power Bank es la mejor opción que he encontrado. Además, su precio ahora ha bajado en Amazon hasta los 123,49 euros (antes costaba 189,99 euros).

Una batería inteligente que se puede conectar por Bluetooth a un móvil

La Anker Prime Power Bank es una batería portátil que se lanzó hace un tiempo, pero que sigue ofreciendo una buenísima experiencia. No es tan compacta como para guardarla en el bolsillo, pero eso tiene un motivo: es súper completa. Tiene unas dimensiones aproximadas de 15,5 x 5,4 x 4,9 cm y su peso es de 632 gramos: no es la más ligera, pero tampoco de las más pesadas.

Con todo ello, es perfecta para tenerla en casa, pero también para viajar porque dispone de una capacidad de 27.650 mAh y permite recargar hasta tres dispositivos a la vez con una potencia de 250W. Para ello, dispone de dos puertos USB-C (máximo 140W) y un puerto USB-A (máximo 65W). Se puede recargar la batería de un móvil, de un ordenador portátil e incluso de un eReader o una consola portátil.

Además, viene con algunas tecnologías para ofrecer una mayor seguridad a la hora de recargar la batería de los dispositivos. ActiveShield 2.0 controla de forma bastante precisa la temperatura para evitar que podamos encontrarnos con algún problema puntual, algo que siempre se agradece al no utilizar dispositivos originales de la marca (del dispositivo).

Incluso se trata de una batería portátil inteligente. Se puede conectar a un móvil mediante Bluetooth para disponer de algunas funciones interesantes, como es el caso de un control inteligente para preservar la batería de los dispositivos conectados, para poder ver estadísticas en tiempo real sobre la batería portátil e incluso para localizarla en caso de perderla de vista.

No es una batería portátil excesivamente barata, pero con la nueva oferta de Amazon sí que podemos hablar de una batería con una muy buena relación calidad precio, ya que todo lo que ofrece no solemos encontrarlo en otros modelos ni de la marca ni en este rango de precio.

Otras baterías portátiles que tienen buen precio

Anker Nano Power Bank 10.000 mAh Powerbank con Cable USB-C Integrado, PD 30 W de Potencia Máxima con 1 x USB-C, 1 x USB-A, Compatible con iPhone 16/15/14 Series, MacBook, Galaxy, iPad, AirPods y más Hoy en Amazon — 24,22 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Anker Power Bank Carga Rapida 737, Cargador Portátil de 24,000 mAh y con 3 Puertos, 140 W, Compatible con iPhone Serie 16/15, Samsung, MacBook, etc. Hoy en Amazon — 82,36 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Anker

En Xataka | Mejores power bank para cargar tu teléfono móvil. Cuál comprar y baterías externas recomendadas

En Xataka | Cargadores rápidos para tu teléfono móvil o tablet. Mejores modelos para comprar por su potencia y seguridad