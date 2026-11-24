Que el Black Friday está tocando a su fin es un hecho; que todavía quedan muchas ofertas interesantes para aprovechar, también. Una de las tiendas que está rematando actualmente esta promo es Leroy Merlin, que tiene actualmente descuentos de hasta el 50 % en un montón de dispositivos y productos diferentes. Aunque eso sí: solo hasta el 30 de noviembre.

Árbol de Navidad Patterson verde iluminado y decorado de 180 cm de alto 140 luces LED PVP en Leroy Merlin — 64,50 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Ahora mismo, no es complicado encontrar buenos descuentos en electrodomésticos, dispositivos para combatir el frío o incluso árboles de Navidad. Nosotros os dejamos a continuación una selección de las cinco ofertas de Leroy Merlin que más nos gustan:

Pack de 2 enchufes inteligentes Shelly por 16,99 euros, un pack de enchufes para controlar tus dispositivos desde el móvil.

por 16,99 euros, un pack de enchufes para controlar tus dispositivos desde el móvil. Árbol de Navidad Patterso n por 64,50 euros, árbol de Navidad de 180 centímetros que ya viene decorado e iluminado.

por 64,50 euros, árbol de Navidad de 180 centímetros que ya viene decorado e iluminado. Emisor térmico cerámico Ceramic por 255 euros, con 2.000 W y control desde el móvil.

por 255 euros, con 2.000 W y control desde el móvil. Estufa de pellets con kit de instalación y WiFi por 899 euros, con clasificación energética A+ y kit de instalación incluido.

por 899 euros, con clasificación energética A+ y kit de instalación incluido. Microondas con grill Balay por 250,95 euros, un microondas integrable con 20 litros de capacidad y grill de 1.000 W.

Pack de 2 enchufes inteligentes Shelly

Este pack de enchufes Shelly, que incluye dos unidades, es perfecto para controlar cualquier dispositivo de forma remota. Por ejemplo, los podemos utilizar para encender (o apagar) algo que tengamos conectado sin necesidad de estar cerca. Funciona mediante WiFi y son compatibles con Matter, lo que hace que se puedan integrar en diferentes sistemas de domótica. Cada enchufe soporta hasta 3.000 W, incorporan protección frente a sobrecalentamiento y el pack cuesta 16,99 euros.

Pack 2 enchufes inteligente SHELLY plug M gen3 blanco PVP en Leroy Merlin — 16,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Árbol de Navidad Patterson

Aunque todavía estamos en noviembre, Navidad está a la vuelta de la esquina. Si estás buscando un árbol, este modelo Patterson es una buena opción por sus dimensiones especialmente (mide 180 centímetros), pero también porque ya incorpora iluminación LED: concretamente, 140 luces multicolor y con función de temporizador, por lo que no tienes que estar pendiente de encenderlas y apagarlas cada día. Está disponible por 64,50 euros, un descuentazo frente a su precio habitual (que es de 129 euros).

Árbol de Navidad Patterson verde iluminado y decorado de 180 cm de alto 140 luces LED PVP en Leroy Merlin — 64,50 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Emisor térmico cerámico Ceramic

Si buscas calentar una habitación de hasta 18 metros cuadrados, este emisor térmico de Purline es una buena opción. Tiene una potencia de 2.000 W y su núcleo cerámico le ayuda a acumular calor y a liberarlo de forma progresiva para lograr una temperatura agradable en toda la estancia. Además, como incorpora conectividad WiFi, podremos controlar varias de sus funciones a través del móvil. Está disponible por 255 euros.

Emisor térmico cerámico Ceramic de 2000 w PVP en Leroy Merlin — 255,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Estufa de pellets con kit de instalación y WiFi

Si necesitas calentar una estancia mucho más grande, entonces es mejor apostar directamente por esta estufa de pellets. Está pensada para superficies de entre 50 y 100 metros cuadrados, contando además con clasificación energética A+. Incorpora un depósito de 15 kg para los pellets y conectividad WiFi. Además, incluye kit de instalación y cuesta 899 euros frente a los 975 euros que cuesta habitualmente.

Estufa de Pellets Kit de Instalacion + Wifi incluido | 9 kW A+, Alto Rendimiento PVP en Leroy Merlin — 899,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Microondas con grill Balay

Para terminar, tenemos este microondas con grill Balay. Es una opción especialmente recomendable para los que busquen un modelo integrable que no ocupe espacio sobre la encimera. Cuenta con una capacidad de 20 litros, una potencia de 800 W para el microondas y de 1.000 W para el grill. Presenta un acabado en negro y acero que encaja muy bien en prácticamente cualquier cocina y está disponible por 250,95 euros.

Microondas con grill integrable BALAY 3CG4172X2 20L 800W negro PVP en Leroy Merlin — 250,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Leroy Merlin

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