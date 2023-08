Es el reloj deportivo con GPS de Garmin más vendido de Amazon que puede monitorizar tu actividad física durante 22 días

Hacer deporte de manera regular implica casi siempre a querer tener un control sobre la actividad física y el rendimiento deportivo en nuestros entrenamientos. Como en cualquier ámbito de la electrónica, esto va en función de presupuesto y prioridades, pero uno de los relojes deportivos más premium del mercado es el Garmin Fēnix 7 Pro, con un precio de 749 euros y que resulta ser el más vendido de la marca.

Comprar el Garmin Fēnix 7 Pro al mejor precio

Con un precio que ronda los 819 euros, aunque actualmente se encuentra por 749 euros, es el reloj de Garmin más vendido de Amazon dentro de la categoría “Reloj deportivo con GPS”, con una valoración de 4,6 sobre 5 estrellas.

Un reloj deportivo de la gama más alta dentro de Garmin, siendo el hermano mayor del Fēnix 7. Cuenta con una esfera de zafiro y pantalla táctil con resolución 260 x 260 píxeles. Es a la luz del sol, transflectiva, cuenta con memoria a nivel de píxeles y es resistente al agua hasta una presión de 10 ATM. Además, incluye una linterna LED.

A nivel de sensores, dispone de sensor de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en sangre, monitorización de estrés y sueño, alertas de hidratación y respiración, salud femenina y hasta aviso de jet lag. Con Garmin Connect, se pueden establecer entrenamientos de cardio, fuerza, yoga, HIIT, pilates y mucho más.

Incluye GPS, Bluetooth, ANT+, Wi-Fi, giroscopio, pulsioxímetro y más tecnologías, así como Garmin Pay. La batería, con carga solar incluida, puede durar hasta 22 días de media.

Comentario más positivo

Una gran elección con algunos pequeños inconvenientes. Por Rafael A. Martín Muñoz, con 4 estrellas.

Antes de nada indicar que es un reloj impresionante. Después de 10 días de uso no puedo estar más contento. Lo mejor:

la duración de la batería

insuperable como reloj deportivo

impresionante número de aplicaciones y funcionalidades.

Mapas integrados en el propio reloj

Como aspectos negativos:

no se puede hablar directamente por teléfono con el reloj, solo aceptar o rechazar llamadas.

el hecho de ser solar es un pequeño, muy pequeño, refuerzo a la batería, apenas se nota que cargue nada al sol, aunque las instrucciones indican claramente que la carga solar no sustituye a la tradicional.

Garmin pay está menos extendido que Apple Pay o Samsung Pay, importante comprobar si tu banco está incluido.

los mapas de Europa del llevan prácticamente la totalidad de la memoria. La solución es instalar desde el ocho solo los mapas de Europa occidental.

En conclusión, si quieres un reloj deportivo, no lo dudes, pero en caso contrario hay opciones mejores y más económicas.

Comentario más crítico

Si descargas el mapa de Europa te quedas con 1,5GB de memoria disponible, siempre y cuando puedas. Por Rafael, con 3 estrellas.

Escribo esta reseña por si a alguien le resulta de utilidad.

Hay unas cuantas reviews que cuentan las maravillas de este reloj, no las niego, voy a centrarme en mi experiencia.

El principal motivo de su adquisición fue su funcionalidad y precisión GPS. Te permite contectarlo por WIFI y descargar los mapas. Mi primera sorpresa es que tienes disponibles 13GB y el mapa de Europa ocupa 11,5 GB, es decir, te vas a quedar con 1,5 GB para todo lo demás (música, tracks,....etc).

No hay posibilidad de descargar sólo el mapa de España, te comes el de toda Europa. Ahora viene la segunda parte, que seas capaz de descargarlo.

Configurada la WIFI y conectado, ya que lo exige para la descarga, lo dejé toda la noche descargando los 11,5 GB. Por la mañana el reloj estaba bloqueado con la pantalla fija. No iba ningún botón, ni pantalla táctil, nada. Tras “reiniciarlo”, buscando como hacerlo, vi que se había descargado un 1% de mapa.

El resto es un prueba y ensaño continuo, con dos routers diferentes, leyendo foros de garmin (aunque hablesen de versiones anteriores 5X, 6X). Llegué a dejar un router exclusivo para la conexión WIFI del dispositivo, configurando la banda sugerida en los foros, etc…





El proceso de descarga se reiniciaba continuamente, tras diez horas había conseguido descargar el 51%, sin embargo, indicaba que me quedaban 3,9GB disponibles ¿?. Probé a resetearlo de fábrica, iniciar de nuevo la descarga… sin que mejorase el proceso.





Llegado a este punto he procedido a su devolución, desconozco si es un problema de mi unidad o algo genérico. Aunque haya métodos alternativos para cargar los mapas, me niego a quedarme con un dispositivo “tecnológicamente puntero” con esas anomalías con algo tan básico como la conectividad WIFI.





El resto de funcionalidades no las he probado y por lo tanto, no puedo valorarlas, el reloj puesto no lo he llegado a tener ni 10 min.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prueba primero, paga después, Prime Video, Prime Music, almacenamiento de fotos ilimitado o crear una lista de deseos en Amazon Bodas. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.





Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Garmin

En Xataka Selección | Vuelve la PS5 barata: Sony vuelve a rebajar 100 euros su PlayStation 5

En Xataka | Ejercicios de cardio vs. fuerza para adelgazar: lo que dice la ciencia