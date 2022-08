Refresca e ilumina tu hogar con este ventilador de techo barato que puedes controlar con el móvil por menos de 125 euros

Con agosto a punto de terminar y el calor no acaba de darnos un respiro. Si aún no te has decidido a comprar ese ventilador de techo que pensaste hace unas semanas, quizás este de LEDVANCE con iluminación LED y conectividad WiFi te interese. Además, lo tienes por 129,99 euros con envío gratuito y a su precio más bajo hasta la fecha.

LEDVANCE Smart WiFi LED ventilador de techo, redondo, blanco, regulable, velocidad de aire ajustable, incluye mando a distancia, controlable mediante app y asistente de voz, fácil instalación Hoy en Amazon por 124,99€

Comprar el ventilador de techo WiFi de LEDVANCE al mejor precio

Este ventilador suele tener un precio de 199 euros. Ahora lo encontramos con una rebaja de 74 euros, lo que nos lo deja en unos más económicos 124,99 euros con envío gratuito y en tres días para usuarios Prime de Amazon.

Este ventilador de techo LEDVANCE con conectividad WiFi e iluminación LED nos soluciona un par de problemas con un sólo dispositivo. Por un lado, tenemos una lámpara LED de techo, y por otro, un ventilador también de techo, con lo que podremos refrescar e iluminar la habitación que elijamos para colocarlo.

En el aspecto de la iluminación, tenemos una lámpara LED con 3050 lúmenes de potencia, una vida útil de unas 30 mil horas y posibilidad de regular la temperatura de su luz blanca, de cálido a frío pasando por neutro (a 6500K, 4000K ó 3000K). Por otro lado, el ventilador es muy silencioso, con sólo 28 dB, y con tres niveles de intensidad.

La lámpara-ventilador cuenta con mando a distancia para su control, pero por lo que realmente destaca es por su conectividad WiFi, que, junto con la app correspondiente para smartphones, nos permite controlarla a distancia, e incluso mediante nuestra voz, gracias a los asistentes virtuales Alexa o Google Assistant.

