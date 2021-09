La reciente tableta Galaxy Tab S7 FE de Samsung con 128 GB se queda a 529 euros en Amazon usando cupón

Parece que las tabletas con Android están teniendo cierto resurgimiento con propuestas de gama alta de diversos fabricantes. Uno de los que más aportan es Samsung, y su Galaxy Tab S7 FE es la última incorporación al catálogo del fabricante surcoreano. En Amazon está de oferta a 529 euros si se aplica el cupón de descuento de 100 euros.

Comprar la tableta Samsung Galaxy Tab S7 FE al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 629 euros para la versión Wi-Fi y 128 GB de almacenamiento, la tableta Samsung Galaxy Tab S7 FE se puede conseguir con un llamativo descuento de 100 euros si se aplica el cupón, quedándose a 529 euros. Hay que marcar la casilla que está debajo de la cifra.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE es una de las últimas tabletas de la firma y que recorta en algunas prestaciones para presentarse como una propuesta más "económica" frente a las S7 y S7+. Cuenta con una pantalla de 12,4" de tecnología TFT con resolución 2.560 x 1.600 píxeles (WQXGA) capaz de reproducir 16 millones de colores.

Este tamaño permite usar la tableta como cuaderno digital al incluir el S Pen, un preciso stylus con el que escribir, dibujar y garabatear con una sensación similar a si se estuviera haciendo con papel y bolígrafo. Incorpora el procesador Snapdragon 750G junto a 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno para aplicaciones y archivos.

Utiliza el sistema operativo Android con la capa de personalización One UI, un desarrollo de Samsung que dota al dispositivo de características que no están disponibles en otras tabletas. Aunque las cámaras no son el punto fuerte de estos equipos, dispone de una trasera de 8 MP y una frontal de 5 MP para realizar videollamadas. Su batería de 10.090 mAh otorga, en teoría, una autonomía de hasta 13 horas reproduciendo vídeo o hasta 12 horas navegando por Internet.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.