Quiero comprar una Nintendo Switch barata, pero ¿merecen la pena los reacondicionados? Estos son los mejores chollos de GAME

Los rumores sobre una nueva consola de Nintendo, sucesora de la actual Nintendo Switch, van ganando terreno con el paso del tiempo y con la llegada de los últimos meses del año. Mientras tanto, la Nintendo Switch sigue manteniendo el tipo con un catálogo que no para de crecer. Si aún no tienes la consola, pero quieres comprarla sin gastarte demasiado dinero, mucho ojo porque en la sección de reacondicionados de GAME hay muy buenos precios. Eso sí, las consolas no incluyen Joy-Con.

Nintendo Switch (2019)

Si hablamos de la consola más tradicional, en GAME podemos tenerla en casa a muy buen precio. Concretamente podemos encontrar la versión de 2019 a un precio de 149,99 euros. Esta versión sustituye a la primera que se lanzó en 2017, mejorando, entre otras cosas, la batería para ofrecer una mayor autonomía.

Nintendo Switch (reacondicionado) Reacondicionados PVP en GAME — 149,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nintendo Switch Lite

En el caso de que queramos una consola completamente portátil, la mejor opción es, sin duda, la Nintendo Switch Lite. En este caso se puede encontrar en GAME tanto nueva por 219,99 euros como reacondicionada por 139,99 euros. La consola cuenta con la particularidad de tener los Joy-Con integrados, su tamaño es algo más compacto que el del modelo tradicional y no se puede utilizar un dock para conectar la consola al televisor o monitor.

Nintendo Switch Lite (reacondicionado) Reacondicionados PVP en GAME — 139,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nintendo Switch OLED

La última revisión de la consola, la Nintendo Switch OLED, también está disponible para comprar reacondicionada en GAME, en este caso a un precio de 219,99 euros. Esta consola destaca sobre todo en su pantalla, que cuenta con tecnología OLED, pero también en su construcción (incluye un soporte de mejor calidad) y en su dock, que se ha mejorado con respecto a las versiones anteriores. Además, en la tienda podemos encontrar la consola al mismo precio en color blanco o en color negro.

Nintendo Switch OLED (reacondicionado) Reacondicionados PVP en GAME — 219,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Nintendo Switch OLED (Ed. Splatoon)

Nintendo también ha lanzado algunas consolas en edición especial, conmemorando así algunos de los videojuegos más icónicos de su catálogo. En este caso, GAME tiene reacondicionada la versión Nintendo Switch OLED en edición Splatoon a un precio de 219,99 euros. La diferencia con la anterior consola radica en el dock, cuyo diseño se inspira en uno de los mejores videojuegos multijugador de su catálogo.

Nintendo Switch OLED ED. Splatoon (reacondicionado) Reacondicionados PVP en GAME — 219,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Bonus: Nitro Deck en edición limitada

Los Joy-Con de la Nintendo Switch, al igual que los mandos de otras consolas, muchas veces sufren del denominado drift, un problema que se da en los joystick y que impide utilizarlos con normalidad. Para ello, una buena opción de compra es el Nitro Deck, cuya edición limitada está disponible reacondicionada en GAME a un precio de 89,99 euros, aunque en este caso sale más a cuenta comprarlo nuevo, porque se encuentra por 79,99 euros.

El Nitro Deck es un mando de una pieza en el que se introduce la Nintendo Switch (sin los Joy-Con). Lo más llamativo es que este mando cuenta con una excelente calidad en los botones, impidiendo que se produzca el drift. Además, también viene con botones traseros y viene acompañado de una funda protectora de viaje.

Nitro Deck Retro Purple Limited Edition (nuevo) PVP en GAME — 79,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

