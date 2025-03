Quería unos auriculares muy cómodos para escuchar música sin molestar a los vecinos. Ya los he encontrado

Lo reconozco, me encanta escuchar música a todas horas y llevaba tiempo buscando unos auriculares Bluetooth cómodos de llevar durante horas para no molestar a los vecinos y mi familia. No quería gastar mucho y ya he encontrado la mejor opción. Se trata de estos Sony WH-CH520 que Amazon tiene rebajados ahora a 37,99 euros.

Unos auriculares inalámbricos buenos, bonitos y baratos

Estos auriculares inalámbricos de Sony son de tipo diadema, por lo que podrás llevarlos durante horas sin notar que los tienes puestos. Cuentan con cancelación de ruido activa (ANC) e incorporan un micrófono para llamadas.

Además, ofrecen soporte para asistentes de voz como Siri, Alexa y Google Assistant. Se conectan al móvil mediante Bluetooth 5.2 y se pueden utilizar con dispositivos Android e iOS; aunque también sirven para consolas (como PS5, Nintendo Switch o Xbox), PC y Mac.

Su batería es una de sus grandes bazas y ofrece autonomía de hasta 50 horas. Además, incorporan botones en los auriculares, para que puedas responder a llamadas fácilmente. Por último, se puede destacar que se conectan en segundos, gracias a la conexión Swift Pair y Fast Pair.

