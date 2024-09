Que la vuelta al teletrabajo tras las vacaciones no te pille sin una buena webcam para videollamadas. Esta súper ventas Logitech sale a mitad de precio

Ahora que cada vez vemos más lejana la época en que nos tocó quedarnos en casa durante largas temporadas, el teletrabajo va perdiendo poco a poco fuerza frente a la vuelta a la oficina. Pero tanto si nos toca ir a ella como si podemos seguir trabajando desde casa, probablemente necesitaremos una buena webcam con la que realizar videollamadas. Y si justo andamos tras la pista de una, esta Logitech rebajada a sólo 53 euros es una gran opción de compra.

Ahora que se acaba de desplomar, la C920 HD Pro de Logitech tiene una relación calidad precio imbatible

En el terreno de las webcams hay mucho entre lo que escoger, pero a su precio actual no deja demasiadas dudas: la Logitech C920 HD Pro tiene una brutal relación calidad precio y no se nos ocurre alternativa mejor por debajo de los 55 euros. Porque aunque su PVP es de 115 euros, ahora Amazon la tiene rebajada a sólo 53 euros en forma de oferta flash. Así que deberíamos darnos prisa si no queremos quedarnos sin ella.

Si llegamos a tiempo, nos llevamos a casa una magnífica webcam que cuenta con más de 2.500 valoraciones positivas en Amazon y es una de las opciones de compra preferidas dentro de su categoría en la tienda. Ideal tanto para trabajar como para realizar streamings en las principales plataformas, si nos conformamos con 1080p y no necesitamos dar el salto al 4K.

Esta cámara admite la grabación 1080p y 720p, ambas a 30 FPS. Cuenta con tres megapíxeles, enfoque automático y un micrófono estéreo que, si bien no ofrece la mejor calidad del mercado (sobre todo comparando con micrófonos de peana), nos puede sacar de más de un apuro. Su campo visual es de 78º, más que suficiente para la mayoría de situaciones. Y es alámbrica y todo tipo de dispositivos Windows, Mac y más que admitan USB A.

