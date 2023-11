Posiblemente los mejores auriculares con cancelación de ruido que puedes comprar por menos de 80 euros aunque no durarán mucho

Atención a estos Sony WH-CH720N si les tienes echado el ojo o estás buscando unos buenos auriculares Bluetooth de diadema con cancelación de ruido a precio ajustado, porque, posiblemente nunca los hayas visto tan baratos. Ahora mismo, sólo si los eliges en negro, Amazon te los deja por unos ajustados 79 euros con envío gratuito: créenos, son todo un chollo.

Comprar los Sony WH-CH720N al mejor precio

Si bien el precio que recomiendo Sony para estos auriculares es de 150 euros, en Amazon solemos verlos por menos dinero; últimamente por unos 89 euros. Ahora los tenemos 10 euros más baratos, con una rebaja total de unos 71 euros al quedarse en 79 euros. Además, el envío es gratuito y rápido, en un único día para usuarios Prime o para aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Hablamos de unos auriculares de tipo suparaaural, con conectividad inalámbrica por Bluetooth de gama media y con el siempre cuidado diseño que Sony imprime en sus productos y un peso de sólo 198 gramos.

Los Sony WH-CH720N montan drivers de 30 mm y ofrecen una respuesta de frecuencia de entre 7 y 20.000 Hz. Además, destacan por contar con cancelación de ruido activa que se apoya en sus micrófonos multidireccionales y la tecnología Precise Voice Pickup para ofrecer llamadas nítidas y sin la interferencia del viento.

La autonomía de estos auriculares es de hasta 35 horas de reproducción con la cancelación de ruido activa, subiendo hasta las 50 horas si la desactivamos. Cuentan también con carga rápida, llegando a 60 minutos de reproducción con sólo 3 minutos conectados al cable de alimentación.

En cuanto a su conectividad, usan el protocolo Bluetooth 5.2, con el que consiguen un alcance de 10 metros. Y no sólo eso, disponen de conectividad multipunto con la que podremos emparejarlos con dos dispositivos a la vez, aunque no nos va a faltar la opción más clásica, la conexión por cable con conector jack de 3,5mm, usando el cable suministrado con ellos, con lo que no tendremos que preocuparnos de la autonomía, aunque no disfrutaremos de la cancelación de ruido.

