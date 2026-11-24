El Black Friday ya está a la vuelta de la esquina. En apenas unos días el día con mayores descuentos del año dará comienzo. Sin embargo, muchas tiendas han querido aprovechar toda la semana, y ya podemos encontrar descuentos de todo tipo. Uno de los mejores ejemplos es el de El Corte Inglés, que ya cuenta con sus descuentos activos. Aunque la tienda tiene rebajados todo tipo de dispositivos, ha hecho especial hincapié en los ordenadores portátiles.

Las ofertas, que estarán disponibles hasta el 29 de noviembre, afectan a portátiles de cualquier tipo: para estudiar, trabajar, jugar, etc. Y entre la multitud de modelos que han rebajado, nosotros hemos querido hacer una pequeña selección de los más destacados:

ASUS Vivobook S14 por 599,00 euros, una opción equilibrada para el uso diario.

por 599,00 euros, una opción equilibrada para el uso diario. ASUS Vivobook S16 OLED por 499,00 euros, un modelo con pantalla OLED y gran autonomía.

por 499,00 euros, un modelo con pantalla OLED y gran autonomía. HP HyperX OMEN 15 por 1.649,00 euros, un portátil para el que quiera jugar.

por 1.649,00 euros, un portátil para el que quiera jugar. HP 15-fd1011nsx por 759,00 euros, un portátil para el que quiera garantizar un buen rendimiento para los próximos años.

por 759,00 euros, un portátil para el que quiera garantizar un buen rendimiento para los próximos años. Lenovo Yoga 7 2-en-1 14IPH11 por 1.299,00 euros, un convertible 2 en 1 para tener tablet y portátil al mismo tiempo.

ASUS Vivobook S14

El primer portátil del que hablamos es un modelo que apuesta por ofrecer una gran relación calidad-precio. En primer lugar, porque ofrece uno de los últimos procesadores de Intel, como es el Core 7 350. Le acompañan 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD, lo que debería ser suficiente para un uso básico. Además, cuenta con una pantalla WUXGA (1.920 x 1.200) de 14 pulgadas y con Windows 11 instalado. Su precio actual es de 599,00 euros.

Portátil ASUS Vivobook S14 S5452MA-TM118W, Intel Core 7-350, 8GB, 256GB SSD, 14", W11 - Plata / Gris PVP en El Corte Inglés — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

ASUS Vivobook S16 OLED

En el caso de que busquemos un portátil con el que pasar largas jornadas fuera de casa o alejados de un enchufe, este modelo de ASUS es una opción fantástica. Gracias a usar un procesador ARM como el Snapdragon X, su autonomía se ve potenciada sin tener que sacrificar rendimiento, llegando a ofrecer hasta 25 horas de uso. Además, cuenta con la certificación Copilot+PC, lo que significa que podremos aprovechar la IA de manera local. Y por si fuera poco, monta un panel OLED de 16 pulgadas de gran calidad. Ahora mismo su precio es de 499,00 euros.

Portátil ASUS Vivobook S16 OLED S5608QA-U3253W, Copilot+ PC, Qualcomm Snapdragon X, 8GB, 256GB SSD, 16", W11 - Gris PVP en El Corte Inglés — 499,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HP HyperX OMEN 15

Para el que vaya buscando un portátil gaming, este modelo de HP es una opción muy equilibrada. En primer lugar, nos encontramos con el Intel Core 7 240H, un modelo pensado para poder exprimirlo tanto jugando como editando o haciendo otras tareas. Además, le acompaña la GeForce RTX 5060, con la que se podrá aprovechar su pantalla WUXGA de 165 Hz. Además, cuenta con 16 GB de RAM y un almacenamiento de 1 TB SSD. Ahora mismo, su precio es de 1.649,00euros.

Portátil Gaming HP HyperX OMEN 15-ga0021ns, Intel Core 7 240H, 16GB, 1TB SSD, Nvidia GeForce RTX 5060 8GB, 15,3", W11 - Negro PVP en El Corte Inglés — 1.649,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

HP 15-fd1011nsx

Este portátil de HP es una opción que va un poco más allá en términos de rendimiento. No por su procesador Intel Core 7 150U, que sigue ofreciendo un gran rendimiento, sino porque apuesta por 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Esto garantiza una mayor durabilidad a largo plazo. Además, monta una pantalla FHD de 15,6 pulgadas y Windows 11. Eso sí, viene sin cargador. Su precio ahora mismo es de 759,00 euros.

Portátil HP 15-fd1011nsx, Intel Core 7 150U, 16GB, 512GB SSD, 15,6", W11, Sin cargador - Plata PVP en El Corte Inglés — 759,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Lenovo Yoga 7 2-en-1 14IPH11

Finalmente, si además de la potencia de un portátil buscamos la versatilidad de una tablet, este portátil 2 en 1 de Lenovo es una de las mejores opciones. Cuenta con un panel OLED táctil de 14 pulgadas, con el que podremos dibujar, tomar apuntes o más. Además, a nivel técnico, cuenta con un hardware supercompetente: Intel Core Ultra 5 322, 16 GB de RAM y 512 GB de SSD. Y todo con licencia de Windows 11. Su precio ahora mismo es de 1.299,00 euros.

Convertible 2 en 1 Lenovo Yoga 7 2-en-1 14IPH11, Copilot+ PC, Intel Core Ultra 5 322, 16 GB, 512 GB SSD, 14" OLED Táctil, W11 - Seashell PVP en El Corte Inglés — 1.299,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | HP, Lenovo, Asus

En Xataka | Mejores tablets en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y siete modelos recomendados

En Xataka | Mejores ordenadores portátiles en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y ocho modelos recomendados