El portátil HP para estudiantes y hogar tira su precio y marca nuevo mínimo histórico

A no ser que se trabaje con programas exigentes de modelado 3D, edición de vídeo o fotografía en altísima resolución, el usuario normal no necesita un ordenador portátil muy potente para obtener una buena experiencia, y más para un estudiante (que no curse estudios relacionados con lo anterior) o uso doméstico. En Amazon está el ordenador portátil HP 15s-fq4085ns rebajado a precio mínimo histórico con su última oferta: 499 euros.

Comprar ordenador portátil HP al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 679 euros, moviéndose habitualmente alrededor de los 600 euros, el ordenador portátil HP 15s-fq4085ns se puede adquirir con un descuento de 180 euros respecto a su PVP que lo deja a su mínimo histórico en Amazon: 499 euros.

Este ordenador portátil de HP tiene una configuración que es más modesta que la de los, por ejemplo, modelos gaming, pero por sus características ofrece un buen rendimiento para uso doméstico y estudiantes de instituto o universitarios que redactan principalmente documentos, leen PDFs y navegación web.

Cuenta con una pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD y capa antirreflectante que alcanza un brillo de 250 nits. Es algo bajo, por lo que no es para usarlo en exteriores, sino en interiores. Integra el procesador Intel Core i5 de undécima generación junto a 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno SSD.

No es un equipo pensado para jugar, a no ser que se usen plataformas de videojuegos en streaming como NVIDIA GeForce NOW o Xbox Cloud Gaming, ya que tiene gráficos integrados Intel Iris Xe. Viene con el sistema operativo Windows 11 Home preinstalado para que se pueda usar desde el primer minuto.

