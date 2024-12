Pocos lo conocen, pero Xiaomi también tiene un monitor curvo con excelentes especificaciones y un precio incluso más atractivo

Nunca me han llamado especialmente la atención los monitores curvos, sobre todo porque en muchas ocasiones este formato ocupa demasiado espacio en el escritorio. Pero sí que hay un modelo que me interesa, y bastante: se trata del Xiaomi G34. No es un modelo caro, pero tampoco es de los baratos, aunque ahora sí que se puede comprar a un precio mucho más asequible, ya que sólo hoy, durante la campaña de ofertas flash de MediaMarkt, se queda por sólo 228,65 euros al añadirlo al carrito (su precio habitual es de 399 euros).

Un monitor curvo con una excelente pantalla

Por lo general, las marcas más conocidas de monitores suelen ser ASUS, BenQ, AOC o Samsung y LG, pero Xiaomi ha apostado por este modelo para ofrecer algo llamativo y de calidad a un precio bastante bajo. Ya os adelantamos que, por su actual precio sobre todo, hablamos de un monitor muy completo.

El Xiaomi G34 es un monitor orientado al gaming —pero que también es válido para trabajar— que monta un buen panel VA curvo (1.500R) de 34 pulgadas que ofrece una resolución WQHD (3440 x 1440 píxeles) y una tasa de refresco de 180 Hz. Además, cuenta con ángulos de visión de 178º tanto horizontales como verticales.

El monitor también cuenta con una peana que permite inclinarlo hacia delante (5º +2) y hacia atrás (21º +2), aunque también es compatible con VESA (75 x 75) en el caso de que se quiera colocar con un soporte. Además, la peana cuenta con una buena base y viene con un orificio para introducir los cables y que queden lo más ordenados posible.

Por otro lado, el monitor es compatible con la tecnología FreeSync y tiene protección contra la luz azul. Y en su apartado de la conectividad, nos encontramos con un par de puertos DisplayPort, otro par de puertos HDMI y uno más de audio (Jack 3.5 mm).

Otros monitores que están a muy buen precio

SAMSUNG LS32CG552EUXEN - Monitor Curvo Gaming 32'' WQHD, 2560x1440, 16:9, 2500:1, 1000R, 165 Hz, 1 ms, 300 CD/m², HDMI, AMD FreeSync, Negro Hoy en Amazon — 229,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

ASUS ROG Strix XG27ACS - Monitor Gaming de 27 Pulgadas 2560x1440, 180 Hz, 1 ms (GTG), Fast IPS, Extreme Low Motion Blur Sync, USB Type-C, G-Sync, DisplayWidget Center, Toma para trípode, HDR Hoy en Amazon — 269,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Denys Striyeshyn en Unsplash, Xiaomi

En Xataka | Qué monitor comprar para trabajar. Guía de compra y 11 monitores para productividad desde 100 hasta 600 euros

En Xataka | Mejores portátiles gaming. Cuál comprar y ocho ordenadores recomendados desde 770 a 3.000 euros