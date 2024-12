Me compré un móvil en el Black Friday y en cierto modo... me arrepiento. Al menos tras ver la oferta de este gama premium de Xiaomi

Hace ya casi un par de semanas que me compré mi nuevo móvil aprovechando las ofertas previas del Black Friday: un Xiaomi 14T. Estoy contentísimo, pero a veces es mejor esperar y no decantarse ante las grandes campañas del año. Es precisamente lo que me ha pasado, ya que de haber esperado, hubiese elegido el Xiaomi 14T Pro porque ha bajado en Amazon hasta los 764,15 euros bajo una oferta flash. Un precio que difícilmente veremos en otros momentos del año.

Un móvil que destaca en muchos aspectos y que ahora tiene... un precio bastante bajo

Este móvil es una apuesta segurísima para una buena variedad de usuarios, ya que es interesante porque destaca en muchos aspectos. Además, concretamente hablamos del Xiaomi 14T Pro en su versión de 1TB, por lo que tenemos almacenamiento interno para dar y regalar.

Y es una muy buena opción de compra tanto por su precio como por todo lo que ofrece: se trata de un móvil de gama premium que ofrece una muy buena experiencia fotográfica y un rendimiento excelente. Esto último es gracias a su potente procesador MediaTek Dimensity 9300+, que es uno de los cambios más notorios que encontramos con respecto al Xiaomi 14T.

Pero, además, su pantalla y otras características no se quedan atrás: su panel es AMOLED de 6,67 pulgadas y ofrece tanto una resolución 1,5K (2.712 x 1.220 píxeles) como una tasa de refresco de 144 Hz. Es también compatible con Dolby Vision y HDR10+ y su brillo máximo es de 4.000 nits.

A nivel fotográfico, nos encontramos con una cámara delantera de 32 MP (f/2.0) y por la parte trasera incluye un módulo de cámaras que se compone de un sensor principal de 50 MP (f/1.6, OIS), un sensor gran angular de 12 MP (f/2.2 con amplitud de visión de 120º) y un sensor telefoto de otros 50 MP (f/2.0 con zoom óptico 2,6x).

Por otro lado, viene con el sistema operativo Android 14 (recibirá Android 15 muy pronto) junto con la capa de personalización HyperOS, dispone de certificación IP68, doble altavoz estéreo con Dolby Atmos y una conectividad muy completa. Por supuesto, incluye el emisor de infrarrojos que vemos ya en tantos otros móviles de Xiaomi.

