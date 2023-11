Pocas veces hemos visto esta freidora de aire tan barata: comer sano y sin aceite de oliva sale más rentable con este descuento

Las freidoras de aire siguen en alza por su gran variedad de opciones a la hora de comer de forma sana y reducir el consumo de aceite. Después de encontrar varios descuentos interesantes (y un precio mínimo histórico en el Prime Day), la freidora de aceite Cosori CAF-L501 vuelve a quedarse mucho más barata con el actual descuento de Amazon: 99,99 euros .

El precio recomendado de la freidora de aire Cosori CAF-L501 es el que hemos ido viendo durante los últimos días, alcanzando los 139,99 euros. Pero si has estado esperando para ver las ofertas previas al Black Friday, ahora se puede aprovechar el descuento de 40 euros que nos deja la tienda Amazon para tenerla por sólo 99,99 euros ; su precio más bajo hasta la fecha (y el mismo que tenía en el último Prime Day).

La Cosori CAF-L501 es una freidora de aire familiar que dispone de una buena capacidad de 4,7 litros, quedándose en un punto intermedio entre los modelos medianos y los de gran tamaño. Su uso es ideal para casas de dos a tres personas, cuatro como máximo. Ofrece una potencia de 1.500 W que permite cocinar recetas entre 75 y 230º y viene con nueve programas diferentes preconfigurados. Además, junto a la freidora de aire se incluye un libro de recetas.

Como suele ser habitual en este tipo de freidoras de aire, el modelo de Cosori permite ajustar tanto el tiempo como la temperatura a nuestro gusto, y para ello se puede utilizar el panel táctil que encontramos en su parte superior. Por su parte, el cesto dispone de un recubrimiento antiadherente, y se puede desmontar para ofrecer una mayor comodidad al lavarlo, además de poder introducirse en el lavavajillas.

Imágenes | Cosori

