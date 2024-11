Pistoletazo de salida al Black Friday: estas son las mejores ofertas en tecnología

Dentro de justo una semana tendrá lugar una nueva edición del Black Friday: el día siguiente a Acción de Gracias, que como cada año podemos aprovechar para conseguir miles de productos rebajados. Pero Amazon no espera más y acaba de dar el pistoletazo de salida a su particular Black Friday. Y ya podemos conseguir todos estos chollos a unos precios para no dejar escapar. ¡Veamos!

Teléfono móvil Samsung Galaxy S24+ con cargador por 799 euros, un gama alta súper completo

con cargador por 799 euros, un gama alta súper completo Freidora de aire Cosori de 5,5 litros por 84,99 euros, con capacidad de sobra para varios comensales

por 84,99 euros, con capacidad de sobra para varios comensales SSD Crucial BX500 de 1 TB por 57,99 euros, uno de los más vendidos de Amazon

por 57,99 euros, uno de los más vendidos de Amazon Videoconsola Asus ROG Ally por 492,47 euros, perfecta para disfrutar de Game Pass dentro y fuera de casa

por 492,47 euros, perfecta para disfrutar de Game Pass dentro y fuera de casa Amazon Fire TV Stick 4K Max por 51,99 euros, el Fire Stick más potente de Amazon

por 51,99 euros, el Fire Stick más potente de Amazon Auriculares Sennheiser HD 450 por 79,99 euros, unos cascos con cancelación de ruido activa que salen por menos de la mitad de precio

Samsung Galaxy S24+

Con un PVP de más de 1.100 euros, y ahora rebajado a sólo 799 euros, el Samsung Galaxy S24+ es una de las mejores gangas de este Black Friday de Amazon. Viene con un cargador de 45W y se trata de la versión en color negro Onyx con capacidad de 256 GB.

Un dispositivo de gama alta que cuenta con una excelente pantalla de 6,7 pulgadas con resolución QuadHD+, panel AMOLED y 120 Hz. Así como 12 GB de memoria RAM, un procesador Exynos 2400 de 4 nm y una batería de 4.900 mAh.

Freidora de aire Cosori 5,5 litros

Un clásico de los últimos Black Friday es esta freidora de aire de la conocida firma Cosori, que ahora encontramos con un rebajón de 65 euros que la deja a un precio final de sólo 84,99 euros. Nada mal para tratarse de una súper ventas con más de 100.000 valoraciones positivas en Amazon.

Una freidora de aire con capacidad de 5,5 litros y una potencia máxima de 1.700W, que la hacen ideal para familias que necesiten cocinar a la vez para varios comensales. Todo ello, con 13 programas predefinidos que facilitan bastante el cocinado.

SSD Crucial BX500

Otro de los habituales rebajados en cada Black Friday son las unidades SSD, mucho más rápidas que los HDD convencionales y uno de los mejores y más económicos modos de darle una segunda vida a nuestros equipos. Este Crucial BX500 de 1 TB baja hasta los 57,99 euros y, nuevamente, supera las 100.000 reseñas positivas en Amazon.

Se trata de un SSD SATA de 2,5 pulgadas compatible con prácticamente cualquier PC o portátil, tanto actuales como antiguos. Y gracias a sus velocidades de lectura y escritura agiliza enormemente la apertura de aplicaciones, sistema operativo y hasta videojuegos.

Asus ROG Ally

La Asus ROG Ally también ve su precio rebajado considerablemente con motivo de este Black Friday y la encontramos por sólo 492,47 euros en Amazon. Un gran precio para tratarse de una de las consolas portátiles más potentes del momento. Pero, sobre todo, por venir con Windows 11, lo que nos abre las puertas del catálogo de Game Pass (si estamos suscritos).

En cuanto a su hardware, encierra un procesador AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB de memoria RAM, 512 GB de almacenamiento SSD y una pantalla de 7 pulgadas con resolución 1080p y una tasa de refresco de 120 Hz.

Fire TV Stick 4K Max

Como no podía ser de otro modo, Amazon también ha rebajado sus propios productos este Black Friday. Siendo este Fire TV Stick 4K Max una de las mejores ofertas: por 51,99 euros nos llevamos a casa el Fire TV Stick más potente de todos. Un Fire Stick perfecto para ver todo tipo de contenido en Ultra HD sin cortes, gracias a su tecnología WiFi 6E.

Además, es compatible con Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+. Cuenta con 16 GB de almacenamiento interno, por lo que no tendremos problemas al instalarle decenas de aplicaciones. Y viene con un mando súper completo con el que interactuar con él de un modo muy cómodo.

Auriculares Sennheiser HD 450

Con un descuentazo del 55% respecto a su PVP y un precio final de sólo 79,99 euros, estos auriculares inalámbricos Sennheiser HD 450 protagonizan otro de los chollos de este Black Friday.

Cuentan con cancelación de ruido activa, una autonomía de hasta 30 horas de uso con una sola carga y controles multimedia en el propio cuerpo de los cascos. Además, tienen un genial diseño en color negro y son perfectos para usar tanto dentro como fuera de casa.

