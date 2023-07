Los PcDays de PcComponentes tiran por los suelos el precio de los auriculares Bluetooth más vendidos de Apple

Sobre todo si tienes un iPhone y si aún sigues sin auriculares true wireless, esta oferta te puede resultar más que interesante. Ahora mismo, en sus PcDays, PcComponentes tiene los AirPods de segunda generación a un precio estupendo. Puedes hacerte con el modelo con estuche de carga por cable por sólo 117,99 euros, con envío gratuito incluido, por supuesto.

Comprar los AirPods de segunda generación al mejor precio

Con la oferta igualada en Amazon, PcComponentes nos propone un ahorro de un 25% sobre los 159 euros habituales (y oficiales). Se nos quedan por tanto en unos ajustados 117,99 euros con 41 euros de ahorro y envío y devolución, (durante el primer mes tras la compra), gratuitos.

Los AirPods de segunda generación son, como bien sabrás, la opción de entrada a la actual gama de auriculares true wireless de Apple. Tienen diseño intraauricular con patilla y no cuentan con almohadillas de silicona.

Disponen de micrófonos incorporados para ofrecer función manos libres, aunque no llevan cancelación de ruido, y se ofrecen tanto con como sin carga inalámbrica, si bien el modelo en oferta es el que no cuenta con ella. El estuche se carga mediante puerto Lightning y viene con cable de carga, aunque no con adaptador de corriente.

Son totalmente inalámbricos, y ofrecen 5 horas de autonomía por sí solos y hasta 24 horas si sumamos las cargas extra que proporciona el estuche con la batería a tope. Para cargar los propios auriculares, sólo hay que dejarlos dentro del estuche. Cuentan además con carga rápida, ofreciendo 3 horas más con sólo 15 minutos dentro de él.

Su control es táctil: sólo hay que tocarlos una o dos veces para reproducir, pausar, contestar o colgar, avanzar o retroceder... es un aspecto configurable. Y además, incorporan el chip W11 de Apple, que facilita el emparejado con nuestros dispositivos de Apple. Cuentan también con sensor de proximidad, que los pone en funcionamiento en cuanto nos los colocamos, y lo mismo al quitárnoslos, algo que pausa la reproducción inmediatamente.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.

Imágenes | Apple

En Xataka Selección | Se desploma el precio de estos auriculares Bluetooth Sennheiser de gama alta con gran cancelación de ruido

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos: cuál comprar y 31 modelos desde 20 euros hasta 450 euros