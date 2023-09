PcComponentes reta a Amazon hundiendo el precio de esta smart TV Philips con HDMI 2.1 y Google TV

Si estás buscando renovar el televisor del salón de casa y cuentas con un presupuesto limitado (o directamente no quieres gastarte un dineral), hay muchos modelos asequibles e interesantes en el mercado de las smart TVs. Por ejemplo, PcComponentes tiene la Philips The One 50PUS8518 rebajada hasta los 585 euros.

Con un precio recomendado de 869 euros, ahora se puede ver por 585 euros, un desplome de precio que nos hace ahorrar 284 euros.

Una smart TV de gran relación calidad-precio con una pantalla IPS que cuenta con un diagonal de 50 pulgadas. En ella se emite una imagen en 4K UHD con una tasa de refresco de 120 Hz. También es compatible con HDR10+, Dolby Vision y no se olvida de incluir su tecnología Ambilight.

En su sistema encontramos la interfaz de Google TV para descargar apps, navegar por la web y con soporte para Alexa, Google Assistant y Chromecast. El sistema de altavoces cuenta con una potencia máxima de 36 W y compatibilidad con Dolby Atmos.

También incluye WiFi 6, Bluetooth 5.0, salida óptica de audio, USB 2.0, USB 3.0, salida de auriculares, HDMI 2.0, HDMI 2.1 y Ethernet.

