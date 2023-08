El patinete eléctrico barato ideal para la vuelta al cole cae de precio en casi 167 euros

No sólo la vuelta al cole, sino que el regreso al trabajo tras las vacaciones también es inminente. Para moverse de la casa a esa rutina diaria, hay que buscarse un medio de transporte. Si la distancia no es larga, pocas opciones más cómodas, económicas y sostenibles como un patinete eléctrico, y la Ducati Pro-II Plus está por 247,11 euros.

Comprar el patinete eléctrico Ducati Pro-II Plus al mejor precio

Con un precio habitual de 414 euros hasta el pasado 24 de agosto, ha caído hasta los 247,11 euros, suponiendo un ahorro de 166,89 euros. Recuerda que si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis.

Este patinete eléctrico de Ducati soporta un peso máximo de 100 kg, contando con una potencia de 350 W que le hace alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h, la permitida por la ley, además de una autonomía de 25 km. La marca promete que el tiempo de carga es de 4 horas.

Dispone de una pantalla LED de 3,5 pulgadas para ver la velocidad y activar sus luces LED tanto delanteras como traseras. Cuenta con freno electrónico delantero y freno de disco trasero, llantas de 10 pulgadas sin cámara y Bluetooth para conectar la app del móvil.

