Pantalla siempre encendida y 14 días de batería: la última pulsera deportiva de Xiaomi es más barata en MediaMarkt

Si eres de los de estar a la última y no te importa gastar un poco más para hacerte con la nueva Xiaomi Smart Band 7 en lugar de optar por alguna de las versiones anteriores, que salen mucho más baratas, al menos, te puedes ahorrar unos euros comprándola en MediaMarkt. Allí la puedes encontrar por 52,99 euros con envío gratuito.

Comprar la Xiaomi Smart Band 7 al mejor precio

Hablamos de una pulsera deportiva cuyo precio oficial está en los 59,99 euros, aunque se peude encontrar por algo menos en casi todas las tiendas. De cualquier forma, la oferta más interesante del momento es la de MediaMartkt, que nos la deja por 52,99 euros, pero, a diferencia de otras tiendas, con envío gratuito, además de la recogida en tienda sin coste, claro.

La Xiaomi Smart Band 7 es una pulsera deportiva que llega mejorando las prestaciones de los modelos anteriores y aumentando de tamaño: ahora cuenta con una gran pantalla de **1,62 pulgadas de tipo AMOLED **de tipo always-on-Display, o lo que es lo mismo, siempre encendida.

Con una batería de 180 mAh es capaz de llegar a los 14 días de autonomía (siempre según el fabricante) y viene cargada de sensores, aunque se sigue echando el falta el GPS.

Cuenta con sensor de frecuencia cardiaca, acelerómetro y giroscopio, ambos de 3 ejes, y ofrece incluso medición de oxígeno en sangre SpO2.

Con 120 modos deportivos, no se quedan ahí sus funciones, ya que monitoriza nuestro rendimiento físico, nuestro sueño, la salud femenina, o el estrés, y permite tener en la muñeca el control de nuestra música, disparar la cámara de smartphones compatibles o las habituales notificaciones de éste. Eso sí, no lleva NFC, por lo que los pagos móviles no están a su alcance.

